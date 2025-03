Королева Елизавета II празднует свое 94-летие

"Желаем ее Высочеству очень счастливого 94-летия сегодня", - говорится в сообщении.

Под сообщением десятки людей присоединяются к поздравлениям и желают Королеве всего наилучшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Елизавета II выступила со специальным обращением к народу из-за эпидемии коронавируса.

Напомним, Елизавета II впервые отменила салют в свою честь из-за пандемии.

Как сообщалось ранее в УНН, у преемника Елизаветы II, принца Чарльза - обнаружили COVID-19. Позже принц Чарльз выздоровел и вышел из самоизоляции.

Также позже в Британии госпитализированного из коронавирус премьера Джонсона перевели в реанимацию.

Wishing Her Majesty The Queen a very happy 94th Birthday today! pic.twitter.com/X1ZUvtsRgn

- Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 21, 2020