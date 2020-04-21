Королева Елизавета II празднует свое 94-летие
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Королеве Великобритании Елизавете II сегодня исполняется 94 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальную страницу в Twitter Кенсингтонского дворца.
"Желаем ее Высочеству очень счастливого 94-летия сегодня", - говорится в сообщении.
Под сообщением десятки людей присоединяются к поздравлениям и желают Королеве всего наилучшего.
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Напомним, Елизавета II впервые отменила салют в свою честь из-за пандемии.
Как сообщалось ранее в УНН, у преемника Елизаветы II, принца Чарльза - обнаружили COVID-19. Позже принц Чарльз выздоровел и вышел из самоизоляции.
Также позже в Британии госпитализированного из коронавирус премьера Джонсона перевели в реанимацию.
Wishing Her Majesty The Queen a very happy 94th Birthday today! pic.twitter.com/X1ZUvtsRgn- Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 21, 2020