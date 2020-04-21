Королева Елизавета II празднует свое 94-летие

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 25970 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 73666 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 100811 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 127182 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 128078 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121461 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103058 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Королева Елизавета II празднует свое 94-летие

Королева Елизавета II празднует свое 94-летие

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 апреля. УНН. Королеве Великобритании Елизавете II сегодня исполняется 94 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальную страницу в Twitter Кенсингтонского дворца.

"Желаем ее Высочеству очень счастливого 94-летия сегодня", - говорится в сообщении.

Под сообщением десятки людей присоединяются к поздравлениям и желают Королеве всего наилучшего.

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Напомним, Елизавета II впервые отменила салют в свою честь из-за пандемии.

Как сообщалось ранее в УНН, у преемника Елизаветы II, принца Чарльза - обнаружили COVID-19. Позже принц Чарльз выздоровел и вышел из самоизоляции.

Также позже в Британии госпитализированного из коронавирус премьера Джонсона перевели в реанимацию.

Wishing Her Majesty The Queen a very happy 94th Birthday today! pic.twitter.com/X1ZUvtsRgn

- Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 21, 2020

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