Королева Єлизавета ІІ святкує своє 94-річчя
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Королеві Великої Британії Єлизаветі ІІ сьогодні виповнюється 94 роки. Про це повідомляє УНН із посиланням на офіційну сторінку в Twitter Кенсінгтонського палацу.
"Бажаємо її Високості дуже щасливого 94-річчя сьогодні", - йдеться у повідомленні.
Під повідомленням десятки людей приєднуються до привітань і бажають Королеві всього найкращого.
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Нагадаємо, Єлизавета II вперше скасувала салют в свою честь через пандемію.
Як повідомлялося раніше в УНН, у наступника Єлизавети ІІ, принца Чарльза - виявили COVID-19. Пізніше принц Чарльз одужав і вийшов із самоізоляції.
Також пізніше у Британії госпіталізованого через коронавірус прем’єра Джонсона перевели до реанімації.
Wishing Her Majesty The Queen a very happy 94th Birthday today! pic.twitter.com/X1ZUvtsRgn— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 21, 2020