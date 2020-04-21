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Королева Єлизавета ІІ святкує своє 94-річчя

Королева Єлизавета ІІ святкує своє 94-річчя

Київ • УНН

 • 18355 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Королеві Великої Британії Єлизаветі ІІ сьогодні виповнюється 94 роки. Про це повідомляє УНН із посиланням на офіційну сторінку в Twitter Кенсінгтонського палацу.

"Бажаємо її Високості дуже щасливого 94-річчя сьогодні", - йдеться у повідомленні.

Під повідомленням десятки людей приєднуються до привітань і бажають Королеві всього найкращого.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Єлизавета II виступила зі спеціальним зверненням до народу через епідемію коронавірусу.

Нагадаємо, Єлизавета II вперше скасувала салют в свою честь через пандемію.

Як повідомлялося раніше в УНН, у наступника Єлизавети ІІ, принца Чарльза - виявили COVID-19. Пізніше принц Чарльз одужав і вийшов із самоізоляції.

Також пізніше у Британії госпіталізованого через коронавірус прем’єра Джонсона перевели до реанімації.

Wishing Her Majesty The Queen a very happy 94th Birthday today! pic.twitter.com/X1ZUvtsRgn

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 21, 2020

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