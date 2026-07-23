Корецкий поручил всем министерствам провести экспресс-анализ своей деятельности
Киев • УНН
Премьер-министр Сергей Корецкий приказал всем министерствам провести экспресс-анализ работы и представить предложения по оптимизации. К проверкам могут привлечь Государственную аудиторскую службу.
Премьер-министр Украины Сергей Корецкий поручил всем министерствам провести экспресс-анализ своей деятельности и подготовить предложения по оптимизации работы. Об этом глава правительства сообщил в Telegram, информирует УНН.
Детали
По словам Корецкого, при необходимости к проверкам могут привлечь Государственную аудиторскую службу Украины.
Кроме того, в двухнедельный срок каждое министерство должно подать предложения по актуализации комиссий, комитетов, рабочих групп, координационных центров и других вспомогательных органов — обновление состава, переформатирование или ликвидацию в случае нецелесообразности дальнейшей работы.
Контекст
Накануне Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Сергеем Корецким. Было определено, как будут обновлены подходы к кадровой политике правительства и какие изменения должны произойти в министерствах.
Ранее Корецкий заявил, что в течение 7 дней все министерства должны подать предложения к Программе деятельности и плану приоритетных действий Кабинета министров, в течение месяца Программа будет утверждена.
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