Концерт Бруно Марса в Тель-Авиве отменен из-за атаки ХАМАС
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Live Nation, промоутеры выступления певца Бруно Марса на этой неделе в Израиле, объявили, что запланированное субботнее вечернее шоу отменяется, пишет УНН со ссылкой на The Times of Israel.
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Все владельцы билетов на концерт, как указано, автоматически получат возмещение на банковские карты, с помощью которых была совершена покупка билета.
Ранее сегодня промоутер объявил, что артиста и его менеджеров информирую о развивающейся ситуации и ждут инструкций.
Бруно Марс выступил в среду вечером в Тель-Авиве перед более чем 60-тысячной толпой, заявив о своей любви к Тель-Авиву во время своего первого концерта в Израиле.
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Центр и юг Израиля уже более 3,5 часов находятся под сильным ракетным обстрелом на фоне длительной и широкомасштабной атаки.
Считается, что по меньшей мере пять человек погибли и не менее 100 получили ранения.
Кроме того, десятки террористов проникли в ряд городов на юге страны. Есть сообщения о многочисленных пострадавших.
Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ХАМАС совершил "серьезную ошибку", совершив неожиданный ракетный удар по Израилю и проникнув в города на границе с сектором Газа.
«Сегодня утром ХАМАС совершил серьезную ошибку и начал войну против Государства Израиль. Солдаты ЦАХАЛа сражаются с противником на всех участках проникновения», – сказал Галант в комментариях, предоставленных его офисом.
«Государство Израиль выиграет эту войну», - добавил он.