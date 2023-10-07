Концерт Бруно Марса у Тель-Авіві скасовано через атаку ХАМАС
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Live Nation, промоутери виступу співака Бруно Марса цього тижня в Ізраїлі, оголосили, що заплановане суботнє вечірнє шоу скасовується, пише УНН з посиланням на The Times of Israel.
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Усі власники квитків на концерт, як вказано, автоматично отримають відшкодування на банківські картки, за допомогою яких було здійснено покупку квитка.
Раніше сьогодні промоутер оголосив, що артиста і його менеджерів інформують про ситуацію, що розвивається, і чекають на інструкції.
Бруно Марс виступив у середу ввечері в Тель-Авіві перед більш ніж 60-тисячним натовпом, заявивши про свою любов до Тель-Авіва під час свого першого концерту в Ізраїлі.
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Центр і південь Ізраїлю уже понад 3,5 години перебувають під сильним ракетним обстрілом на тлі тривалої та широкомасштабної атаки.
Вважається, що щонайменше п'ятеро людей загинули і щонайменше 100 отримали поранення.
Окрім того, десятки терористів проникли в низку міст на півдні країни. Є повідомлення про численних постраждалих.
Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що ХАМАС зробив "серйозну помилку", здійснивши несподіваний ракетний удар по Ізраїлю та проникнувши в міста на кордоні з сектором Газа.
«Сьогодні вранці ХАМАС зробив серйозну помилку і почав війну проти Держави Ізраїль. Солдати ЦАХАЛу ведуть боротьбу з ворогом на всіх ділянках проникнення», – сказав Галант у коментарях, наданих його офісом.
«Держава Ізраїль виграє цю війну», - додав він.