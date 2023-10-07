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Концерт Бруно Марса у Тель-Авіві скасовано через атаку ХАМАС

Концерт Бруно Марса у Тель-Авіві скасовано через атаку ХАМАС

Київ • УНН

 • 640803 перегляди

КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Live Nation, промоутери виступу співака Бруно Марса цього тижня в Ізраїлі, оголосили, що заплановане суботнє вечірнє шоу скасовується, пише УНН з посиланням на The Times of Israel.

Деталі

Усі власники квитків на концерт, як вказано, автоматично отримають відшкодування на банківські картки, за допомогою яких було здійснено покупку квитка.

Раніше сьогодні промоутер оголосив, що артиста і його менеджерів інформують про ситуацію, що розвивається, і чекають на інструкції.

Бруно Марс виступив у середу ввечері в Тель-Авіві перед більш ніж 60-тисячним натовпом, заявивши про свою любов до Тель-Авіва під час свого першого концерту в Ізраїлі.

Доповнення

Центр і південь Ізраїлю уже понад 3,5 години перебувають під сильним ракетним обстрілом на тлі тривалої та широкомасштабної атаки.

Вважається, що щонайменше п'ятеро людей загинули і щонайменше 100 отримали поранення.

Окрім того, десятки терористів проникли в низку міст на півдні країни. Є повідомлення про численних постраждалих.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що ХАМАС зробив "серйозну помилку", здійснивши несподіваний ракетний удар по Ізраїлю та проникнувши в міста на кордоні з сектором Газа.

«Сьогодні вранці ХАМАС зробив серйозну помилку і почав війну проти Держави Ізраїль. Солдати ЦАХАЛу ведуть боротьбу з ворогом на всіх ділянках проникнення», – сказав Галант у коментарях, наданих його офісом.

«Держава Ізраїль виграє цю війну», - додав він.

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