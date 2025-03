Конгрессмен США пришел на выступление Трампа с украинским флагом

"В речи упоминается о России, а я с гордостью несу сегодня украинский флаг в знак солидарности с нашим союзником и другом, в то время как народ Украины продолжает противостоять российской агрессии", - написал Паскрелл в Twitter.

Традиционно выступление президента США с речью "О состоянии государства" является торжественным событием и поводом для законодателей засвидетельствовать свою позицию по тому или иному вопросу.

Как сообщал УНН, во время визита главы МИД Украины в США Павел Климкин провел встречу с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

While the speech mentions Russia, I am proud to wear a Ukrainian flag tonight in solidarity with our ally and friend as Ukraine’s people continue to stand against Russian aggression.