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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 74444 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 100467 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 135049 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 133663 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131350 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
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7 марта, 13:58 • 125864 просмотра

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7 марта, 08:52 • 163157 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141490 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145324 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Конгрессмен США пришел на выступление Трампа с украинским флагом

Конгрессмен США пришел на выступление Трампа с украинским флагом

Киев  •  УНН

 • 10337 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Американский конгрессмен-демократ Билл Паскрелл пришел с украинским флагом на выступление президента США Дональда Трампа "О состоянии государства". Об этом сообщает УНН со ссылкой на публикацию конгрессмена в своем микроблоге в Twitter.

"В речи упоминается о России, а я с гордостью несу сегодня украинский флаг в знак солидарности с нашим союзником и другом, в то время как народ Украины продолжает противостоять российской агрессии", - написал Паскрелл в Twitter.

Традиционно выступление президента США с речью "О состоянии государства" является торжественным событием и поводом для законодателей засвидетельствовать свою позицию по тому или иному вопросу.

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Как сообщал УНН, во время визита главы МИД Украины в США Павел Климкин провел встречу с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

While the speech mentions Russia, I am proud to wear a Ukrainian flag tonight in solidarity with our ally and friend as Ukraine’s people continue to stand against Russian aggression.

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