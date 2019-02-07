Конгрессмен США пришел на выступление Трампа с украинским флагом
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Американский конгрессмен-демократ Билл Паскрелл пришел с украинским флагом на выступление президента США Дональда Трампа "О состоянии государства". Об этом сообщает УНН со ссылкой на публикацию конгрессмена в своем микроблоге в Twitter.
"В речи упоминается о России, а я с гордостью несу сегодня украинский флаг в знак солидарности с нашим союзником и другом, в то время как народ Украины продолжает противостоять российской агрессии", - написал Паскрелл в Twitter.
Традиционно выступление президента США с речью "О состоянии государства" является торжественным событием и поводом для законодателей засвидетельствовать свою позицию по тому или иному вопросу.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Митрополит Епифаний встретился с иерархами УПЦ в США и УПЦ в Канаде
Как сообщал УНН, во время визита главы МИД Украины в США Павел Климкин провел встречу с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.
While the speech mentions Russia, I am proud to wear a Ukrainian flag tonight in solidarity with our ally and friend as Ukraine’s people continue to stand against Russian aggression.