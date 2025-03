Конгресмен США прийшов на виступ Трампа з українським прапором

“У промові згадується про Росію, а я з гордістю несу сьогодні український прапор на знак солідарності з нашим союзником і другом, в той час як народ України продовжує протистояти російській агресії”, — написав Паскрелл в Twitter.

Традиційно виступ президента США з промовою “Про стан держави” є урочистою подією і приводом для законодавців засвідчити свою позицію з того чи іншого питання.

Як повідомляв УНН, під час візиту голови МЗС України у США Павло Клімкін провів зустріч з радником президента США з національної безпеки Джоном Болтоном.

While the speech mentions Russia, I am proud to wear a Ukrainian flag tonight in solidarity with our ally and friend as Ukraine’s people continue to stand against Russian aggression.