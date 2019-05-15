Комитет ВР поддержал законопроект о медицинском каннабисе: документ зарегистрируют 17 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений единогласно поддержал решение зарегистрировать предложенный законопроект о легализации медицинского использования каннабиса. Об этом журналисту УНН сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Георгий Логвинский.
"Комитет единогласно поддержал законопроект (о легализации медицинского использования каннабиса - ред.), разработанный рабочей группой, которую я возглавлял в ВР. В настоящее время около ста народных депутатов поддержали этот законопроект. Он будет зарегистрирован в пятницу, 17 мая. Завтра будет последний день, когда народные депутаты будут иметь возможность присоединиться и подписать этот законопроект", - сказал Логвинский.
По его словам, во время проведения рабочей группы присутствовали представители других комитетов, включая комитет здоровья, были представители аграрного комитета и комитета свободы слова.
"Будут выводы и других комитетов, но это уже будет после регистрации. Наша главная цель поднять его в первом чтении", - отметил Логвинский.
Также он отметил, что законопроект называется "Закон, обеспечивающий фундаментальное право на жизнь".
Напомним, петиция с требованием легализовать медицинский каннабис набрала на сайте Верховной Рады Украины необходимые для начала его рассмотрения 25000 подписей.