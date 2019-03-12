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Петиція щодо легалізації медичного канабісу в Україні набрала необхідні 25 тис. підписів

Петиція щодо легалізації медичного канабісу в Україні набрала необхідні 25 тис. підписів

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Петиція з вимогою легалізувати медичний канабіс набрала на сайті Верховної Ради України необхідні для початку її розгляду 25 тисяч підписів. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт парламенту.

Згідно з відповідною сторінкою петиції щодо законодавчого врегулювання доступу до препаратів з канабісу для науки та медицини, петиція набрала необхідні 25 тисяч голосів менше ніж за півтора місяці. За словами авторів петиції, сьогодні в Україні понад два мільйони громадян позбавлені доступу до ефективного лікування, серед яких понад 20 тисяч дітей з епілепсією, сотні тисяч онкохворих, більше 100 тис. паліативних пацієнтів, десятки тисяч ветеранів війни з посттравматичним стресовим розладом.

Підписанти вимагають законодавчо врегулювати доступ пацієнтів до препаратів з канабісу при лікуванні хронічного болю, епілепсії, анорексії, посттравматичного синдрому, захворювань імунної системи, артриту та ревматизму, астми, хвороби Альцгеймера, хвороби Паркінсона, хореї Гетінгтона, герпесу, виразок, втрати ваги під час СНІДу, діабетичної нейропатії, різних форм склерозу тощо.

Парламентаріїв закликали шляхом зміни законодавства створити належні умови для повноцінного застосування конопель у медичній та науковій діяльності, у тому числі з метою розробки, клінічних досліджень, державної реєстрації дієвих лікарських засобів чи протоколів лікування, які передбачають використання продуктів із вмістом канабіноїдів.

Окрім того депутатів закликають дозволити хворим купувати, зберігати і перевозити продукти із вмістом канабіноїдів із метою застосування у медичних цілях та без мети збуту.

Серед авторів петиції багато пацієнтських громадських організацій.

Нагадаємо, за даними МОЗ України, у США під час лікування глаукоми для зниження внутрішнього очного тиску застосовують медичний канабіс.

Виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я Уляна Супрун вважає, що потрібно підтримати легалізацію застосування медичного канабісу в наукових цілях та медицині.

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