Петиция о легализации медицинского каннабиса в Украине набрала необходимые 25 тыс. подписей
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Петиция с требованием легализовать медицинский каннабис набрала на сайте Верховной Рады Украины необходимые для начала ее рассмотрения 25 тыс. подписей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт парламента.
Согласно соответствующей странице петиции относительно законодательного урегулирования доступа к препаратам с каннабисом для науки и медицины, петиция набрала необходимые 25 000 голосов меньше чем за полтора месяца. По словам авторов петиции, сегодня в Украине более двух миллионов граждан лишены доступа к эффективному лечению, среди которых более 20 тыс. детей с эпилепсией, сотни тысяч онкобольных, более 100 тыс. паллиативных пациентов, десятки тысяч ветеранов войны с посттравматическим стрессовым расстройством.
Подписанты требуют законодательно урегулировать доступ пациентов к препаратам с каннабисом при лечении хронической боли, эпилепсии, анорексии, посттравматического синдрома, заболеваний иммунной системы, артрита и ревматизма, астмы, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, хореи Гетингтона, герпеса, язв, потери веса при СПИДе, диабетической нейропатии, различных форм склероза и др.
Парламентариев призвали путем изменения законодательства создать надлежащие условия для полноценного применения конопли в медицинской и научной деятельности, в том числе с целью разработки, клинических исследований, государственной регистрации действенных лекарственных средств или протоколов лечения, предусматривающих использование продуктов с содержанием каннабиноидов.
Кроме того депутатов призывают позволить больным покупать, хранить и перевозить продукты с содержанием каннабиноидов с целью применения в медицинских целях и без цели сбыта.
Среди авторов петиции много пациентских общественных организаций.
Напомним, по данным Минздрава Украины, в США во время лечения глаукомы для снижения внутреннего глазного давления применяют медицинский каннабис.
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун считает, что нужно поддержать легализацию применения медицинского каннабиса в научных целях и медицине.