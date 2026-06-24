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Комиссия по проведению конкурса на должности в САП вскоре начнет работу – ОГП

Киев • УНН

 • 892 просмотра

Конкурсная комиссия по отбору на административные должности в САП начинает работу после ознакомительной встречи. Следующая подготовительная встреча запланирована на 30 июня.

Комиссия по проведению конкурса на должности в САП вскоре начнет работу – ОГП

Конкурсная комиссия по проведению конкурса на вакантные административные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре готовится начать работу. Об этом сообщила руководитель управления информационной политики и коммуникаций Офиса Генерального прокурора Марьяна Гайовская-Ковбасюк.

По ее словам, 19 июня 2026 года состоялась ознакомительная встреча членов Комиссии в формате видеоконференции.

"Это важный этап, который позволит перевести конкурс из подготовительной плоскости в практический запуск.

Во время встречи члены Комиссии обсудили первоочередные организационные вопросы: подготовку Регламента работы, создание Секретариата и организацию конкурсного процесса",  –  сообщила Гайовская-Ковбасюк.

По ее словам, Офис Генерального прокурора со своей стороны обеспечивает все необходимые организационные условия для работы Комиссии в пределах полномочий, определенных Законом Украины "О прокуратуре"

Следующая (подготовительная) встреча членов Комиссии запланирована на 30 июня.

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Юлия Мельник

Политика