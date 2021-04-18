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Бывший президент Эстонии предложил запретить россиянам въезд в ЕС

Бывший президент Эстонии предложил запретить россиянам въезд в ЕС

Киев  •  УНН

 • 21675 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес предложил временно запретить гражданам России въезжать в страны ЕС. Об этом он написал в Twitter, передает УНН.

Цитата:

"Возможно, нужен тайм-аут для любых, я подчеркиваю, любых поездок из России. До вторжения в Крым эти люди высокомерно требовали безвизового режима с ЕС. Просто заморозить все визы за исключением чрезвычайных семейных обстоятельств. На кону стоит безопасность Европы. Хватит", - написал Ильвес.

Дополнение

Заявление Ильвеса, который возглавлял Эстонию с 2006 по 2016 год, последовало после высылки из Чехии 18 дипломатов РФ. Так, в субботу, 17 апреля, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага обнаружила российский след в организации взрывов. В частности, по его словам, есть основания полагать, что к взрывам причастны сотрудники ГРУ.

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Maybe there should be a "time out" for any and I mean *any* visits from Russia.

Up to the invasion of Crimea these people were arrogantly demanding visa-free travel with the EU.

Just freeze visas except for family emergencies.

It is Europe's security at stake.

Enough.

— toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) April 17, 2021

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