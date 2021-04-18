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Колишній президент Естонії запропонував заборонити росіянам в'їзд до ЄС

Київ • УНН

 • 21683 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Колишній президент Естонії Тоомас Хендрік Ільвес запропонував тимчасово заборонити громадянам Росії в'їжджати до країн ЄС. Про це він написав у Twitter, передає УНН.

Цитата:

“Можливо, потрібен тайм-аут для будь-яких, я підкреслюю, будь-яких поїздок з Росії. До вторгнення до Криму ці люди зарозуміло вимагали безвізового режиму з ЄС. Просто заморозити всі візи за винятком надзвичайних сімейних обставин. На кону стоїть безпека Європи. Досить ”, - написав Ільвес.

Доповнення

Заява Ільвеса, який очолював Естонію з 2006 по 2016 рік, послідувала після висилки з Чехії 18 дипломатів РФ. Так, у суботу, 17 квітня, прем’єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що Прага виявила російський слід в організації вибухів. Зокрема, за його словами, є підстави вважати, що до вибухів причетні співробітники ГРУ.

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Maybe there should be a "time out" for any and I mean *any* visits from Russia.

Up to the invasion of Crimea these people were arrogantly demanding visa-free travel with the EU.

Just freeze visas except for family emergencies.

It is Europe's security at stake.

Enough.

— toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) April 17, 2021

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