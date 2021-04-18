Колишній президент Естонії запропонував заборонити росіянам в'їзд до ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Колишній президент Естонії Тоомас Хендрік Ільвес запропонував тимчасово заборонити громадянам Росії в'їжджати до країн ЄС. Про це він написав у Twitter, передає УНН.
Цитата:
“Можливо, потрібен тайм-аут для будь-яких, я підкреслюю, будь-яких поїздок з Росії. До вторгнення до Криму ці люди зарозуміло вимагали безвізового режиму з ЄС. Просто заморозити всі візи за винятком надзвичайних сімейних обставин. На кону стоїть безпека Європи. Досить ”, - написав Ільвес.
Доповнення
Заява Ільвеса, який очолював Естонію з 2006 по 2016 рік, послідувала після висилки з Чехії 18 дипломатів РФ. Так, у суботу, 17 квітня, прем’єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що Прага виявила російський слід в організації вибухів. Зокрема, за його словами, є підстави вважати, що до вибухів причетні співробітники ГРУ.
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Maybe there should be a "time out" for any and I mean *any* visits from Russia.
Up to the invasion of Crimea these people were arrogantly demanding visa-free travel with the EU.
Just freeze visas except for family emergencies.
It is Europe's security at stake.
Enough.