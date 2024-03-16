Количество жертв ракетной атаки рф на Одессу возросло до 21

Количество погибших в результате ракетной атаки российских войск на Одессу 15 марта возросло до 21 - в больнице умер еще один человек. Об этом сообщила заместитель Одесского городского головы Светлана Бедрега в комментарии "Суспільне", пишет УНН.

К сожалению, сегодня еще одна смерть, еще одна смерть одного травмированного, вчера он был в крайне тяжелом состоянии. Сочувствуем родным, сочувствуем близким, сочувствуем всем одесситам - сказала Бедрега.

Детали

По ее словам, сейчас в стационарных учреждениях города и области находится более 50 травмированных от вчерашней атаки. Она добавила, что у многих состояние тяжелое или крайне тяжелое, многие находятся в реанимации.

"Цифры могут меняться, потому что оказывается амбулаторная помощь, и пациенты могут дойти домой, но есть другие случаи, когда пациент обращается за амбулаторной помощью, но, учитывая его состояние, его госпитализируют", - отметила Бедрега.

Напомним

Как сообщалось, 15 марта российские войска нанесли удар по Одессе баллистикой - ракетами "Искандер-М" из временно оккупированного Крыма.

Ранее было известно, что в результате ракетной атаки рф на Одессу погибло 20 человек, ранения получили 75 человек.