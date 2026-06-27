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Количество пострадавших в результате утренней атаки РФ на Сумы возросло до 18 человек

Киев • УНН

 • 146 просмотра

В результате утренней атаки РФ тремя реактивными беспилотниками на Сумы пострадали 18 человек. Повреждены жилые дома, транспорт и инфраструктура.

Количество пострадавших в результате утренней атаки РФ на Сумы возросло до 18 человек

Количество пострадавших в результате утренней российской атаки на Сумскую общину возросло до 18 человек. Российские войска нанесли удар тремя реактивными беспилотниками, повредив жилые дома, транспорт и объекты инфраструктуры. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, пишет УНН.

Детали

По уточненным данным, оккупанты применили три реактивных БПЛА. По предварительным выводам специалистов, это были скоростные реактивные дроны, которые летят значительно быстрее обычных ударных беспилотников, что затрудняет их перехват.

В больницах остаются пятеро пострадавших

По словам Григорова, повреждения зафиксированы по семи адресам - пострадали многоэтажные и частные дома, транспорт и объекты инфраструктуры. Самые тяжелые травмы получила 47-летняя женщина, пострадавшая в результате удара возле многоэтажного дома.

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Сейчас в медицинских учреждениях находятся двое детей, двое взрослых и 47-летняя женщина. Остальным пострадавшим оказали помощь на месте или после осмотра отпустили домой.

По состоянию на эту минуту за медицинской помощью обратились уже 18 человек

- сообщил глава Сумской ОВА.

По его словам, ликвидация последствий российской атаки продолжается, а все пострадавшие получат необходимую помощь.

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Степан Гафтко

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