Россия за неделю запустила по Украине около 1400 ударных дронов, почти 1500 КАБов и 19 ракет - Зеленский
Киев • УНН
Россия за неделю применила по Украине около 1400 дронов, почти 1500 КАБов и 19 ракет. Зеленский назвал усиление ПВО приоритетом.
Российские захватчики за неделю применили по Украине около 1400 ударных беспилотников, почти 1500 управляемых авиационных бомб и 19 ракет различных типов, в том числе баллистических. Об этом Президент Владимир Зеленский сообщил в Telegram, пишет УНН.
Детали
По его словам, за эту неделю 15 областей находились под ударами России. Практически ежедневно происходили обстрелы Херсона, Запорожья, Харькова и Сум. "Различными типами оружия россияне бьют по людям, обычным жилым домам, по нашей гражданской инфраструктуре. К сожалению, почти ежедневно есть пострадавшие от этого террора. И угроза этих российских атак остается постоянной", – подчеркнул Президент.
Только в течение недели было около 1400 ударных беспилотников, почти 1500 управляемых авиационных бомб и 19 ракет различных типов, в том числе баллистических
Он назвал приоритетными направлениями усиление противовоздушной обороны, прежде всего антибаллистической защиты, развитие сотрудничества в формате Drone Deal и усиление давления на агрессора.
Как заявил глава государства, санкции против России и ее партнеров за эту войну должны действовать именно там, где это будет наиболее ощутимо. Необходимы сильные и оперативные шаги, которые заставят Россию двигаться к завершению этой войны. Все, что усиливает Украину, помогает приближать мир.
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