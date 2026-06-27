Ракеты FP-5 "Фламинго" успешно поразили предприятие "Титан-Баррикады" в Волгограде - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ракеты FP-5 "Фламинго" ночью успешно поразили завод "Титан-Баррикады" в Волгограде, где производят артиллерийские системы, пусковые установки и компоненты для ракетных комплексов.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что во время ночной атаки по России Силы обороны применили дальнобойные ракеты FP-5 "Фламинго", которые успешно поразили оборонное предприятие "Титан-Барикады" в Волгограде, пишет УНН. Каждый российский оборонный объект, работающий на войну против Украины, – это справедливая цель для наших дальнобойных санкций - подчеркнул глава государства. По словам Президента, ракеты FP-5 "Фламинго", производства компании Fire Point, попали по предприятию "Титан-Барикады" – одному из крупнейших промышленных комплексов российского военно-промышленного комплекса, где изготавливают артиллерийские системы и специальную военную технику, в частности элементы пусковых ракетных установок, которые используются для ударов по Украине. Глава государства также подчеркнул, что география украинских дальнобойных ударов постоянно расширяется. Именно наше давление ежедневно закладывает основу для того, чтобы в конце концов достойный мир был. Я благодарен каждому украинскому инженеру и воину, которые обеспечивают нашу дальнобойность - написал Зеленский. Впоследствии информацию о поражении предприятия подтвердил и Генеральный штаб ВСУ. В ночь на 27 июня подразделениями ракетных войск и артиллерии ВСУ был нанесен удар по предприятию "Титан-Баррикады" в Волгограде, которое специализируется на производстве артиллерийских систем, специальной техники и вооружения. Зафиксировано попадание в объект с последующим пожаром на территории предприятия. Степень нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются - сообщили в Генштабе. Там также напомнили, что АО "ФНПЦ "Титан-Баррикады"" является предприятием полного цикла, которое производит самоходные пусковые установки и транспортно-заряжающие машины для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", пусковые установки для стратегических ракетных комплексов "Тополь-М" и "Ярс", а также артиллерийские системы крупного калибра. Кроме того, по информации Генерального штаба, Силы обороны Украины также поразили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" в Феодосии, автомобильный паром "Петропавловск" в районе Керчи, который использовался для военной логистики оккупантов, а также ряд пунктов управления российских войск и операторов БПЛА.