В Сумах в результате вражеских атак ранены 13 человек, среди них 2 детей
Киев • УНН
В Сумах в результате вражеских ударов ранены 13 человек, среди них двое детей. Повреждены жилой дом, частные дома и гражданский транспорт.
В результате ударов по областному центру ранены 13 человек, среди них двое детей. Повреждены пятиэтажный жилой дом, частные дома и гражданский транспорт. Об этом сообщает ГСЧС, пишет УНН.
В Сумах в результате российских атак пострадали 13 человек, среди них - 2 детей
В результате ударов по областному центру повреждены пятиэтажный жилой дом, частные домовладения и гражданский транспорт.
С первых минут после атаки спасатели работают сразу на нескольких локациях.
Сотрудники ГСЧС совместно с правоохранителями и медиками оказывают гражданам всю необходимую помощь.
В Сумском районе из-за атаки дрона погиб 66-летний мужчина27.06.26, 02:54 • 3748 просмотров