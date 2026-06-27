В Сумском районе из-за атаки дрона погиб 66-летний мужчина
Киев • УНН
российский беспилотник попал в хозяйственное помещение, владелец погиб на месте. Враг продолжает атаковать жилой сектор.
В результате российской атаки в Сумском районе погиб гражданский мужчина. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, информирует УНН.
Детали
По его словам, вражеский ударный беспилотник попал по частному домохозяйству в Верхнесыроватской общине.
В хозяйственном помещении в момент атаки находился владелец. 66-летний мужчина погиб на месте
Он добавил, что враг продолжает атаковать жилой сектор и объекты гражданской инфраструктуры, и призвал быть внимательными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Напомним
Накануне российские войска нанесли удар по двум автозаправочным станциям в Сумах, ранив трех человек.
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