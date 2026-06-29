Количество пострадавших от атаки на Запорожье 28 июня возросло до трех
Киев • УНН
В результате вражеского обстрела Запорожья 28 июня пострадал 72-летний мужчина. Ранее стало известно, что 60-летняя женщина получила осколочное ранение ноги.
Количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье вечером 28 июня увеличилось до трех. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует УНН.
Детали
По его словам, в результате обстрела пострадал 72-летний мужчина. Ранее Федоров рассказал, что 60-летняя женщина, пострадавшая в результате вражеской атаки, получила осколочное ранение ноги.
Начальник Запорожской ОВА также опубликовал фото последствий вражеских ударов по областному центру.
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В воскресенье в Запорожье в результате российской атаки погибли два человека, среди которых 53-летняя женщина. Ранения получили 16 человек.
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