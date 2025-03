Коболев назвал тарифы НКРЭКУ для "Укртрансгаза" дискриминационными

"Через неделю Украина переходит на суточную балансировку рынка газа. Это - повышение ликвидности, сужение возможностей для воровства. "Нафтогаз" готов к переходу, все работы со своей стороны мы выполнили. Но облгазы все еще не передают в информационную платформу около 16% необходимой информации, а временные тарифы от НКРЭКУ для "Укртрансгаза" вызывают 22 млрд грн убытков в годовом измерении, ставя под вопрос постоянную работу оператора ГТС", - отметил он.

Глава "Нафтогаза" отметил, что с наполнением информационной платформы до сих пор большие проблемы - облгазы состоянию на 6 февраля внесли лишь 84% необходимой информации.

"Это создает большие риски для запуска суточной балансировки. Очень беспокоит и то, что НКРЭКУ до сих пор не наказала облгазы за действия, которые привели к срыву перехода на новую систему в конце 2018-го", - добавил Коболев.

По его словам, регулятор также до сих пор не изменил нормы Кодекса ГТС, которые позволяют трактовать кражи газа как "услуги балансировки". "Следовательно, и после перехода на суточную балансировку, кражи газа продолжатся", - отметил глава НАК.

"Last, but not least - временные тарифы на транспортировку газа, которые НКРЭКУ установила для "Укртрансгаза", являются дискриминационными и до конца года приведут к убыткам на 22 млрд грн", - заявил он.

Напомним, в декабре НКРЭКУ уменьшила вдвое тарифы для "Укртрансгаза".