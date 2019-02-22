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Коболєв назвав тарифи НКРЕКП для "Укртрансгазу" дискримінаційними

Коболєв назвав тарифи НКРЕКП для "Укртрансгазу" дискримінаційними

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. Запуск добового балансування ринку газу в Україні опинився під ризиком, адже облгази вносять не всю необхідну інформацію, а тимчасові тарифи від НКРЕКП для "Укртрансгазу" є дискримінаційними та спричиняють 22 млрд грн збитків у річному вимірі, що ставить під питання сталу роботу оператора ГТС. Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз Україна" Андрій Коболєв у Facebook, передає УНН.

"Через тиждень Україна переходить на добове балансування ринку газу. Це – підвищення ліквідності, звуження можливостей для крадіжок. "Нафтогаз" готовий до переходу, всі роботи зі свого боку ми виконали. Але облгази все ще не передають до інформаційної платформи близько 16% необхідної інформації, а тимчасові тарифи від НКРЕКП для "Укртрансгазу" спричиняють 22 млрд грн збитків в річному вимірі, ставлячи під питання сталу роботу оператора ГТС", - зазначив він.

Голова "Нафтогазу" наголосив, що з наповненням інформаційної платформи досі є великі проблеми – облгази станом на 6 лютого внесли лише 84% необхідної інформації. 

"Це створює великі ризики для запуску добового балансування. Дуже турбує й те, що НКРЕКП досі не покарала облгази за дії, які призвели до зриву переходу на нову систему в кінці 2018-го", - додав Коболєв.

З його слів, регулятор також досі не змінив норми Кодексу ГТС, які дозволяють трактувати крадіжки газу як "послуги балансування". "Отже, і після переходу на добове балансування, крадіжки газу продовжаться", - зазначив голова НАК.

"Last, but not least – тимчасові тарифи на транспортування газу, які НКРЕКП встановила для "Укртрансгазу", є дискримінаційними та до кінця року призведуть до збитків на 22 млрд грн", - заявив він.

Нагадаємо, у грудні НКРЕКП зменшила вдвічі тарифи для "Укртрансгазу".

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