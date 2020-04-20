Клуб Зинченко оформил трансфер перуанского защитника
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. ФК "Альянса Лима" достиг трансферной сделки с "Манчестер Сити" о передаче правого защитника Клюйверта Агилара в английский клуб после достижения игроком совершеннолетия, сообщает УНН со ссылкой на сайт перуанского клуба.
Согласно переговорам, чемпион четырех из восьми последних сезонов АПЛ, получит экономические права на 16-летнего футболиста, а "Альянса Лима" сохранит процент от будущей продажи.
До своего перехода в "Манчестер Сити" Клюйверт будет продолжать играть в "Альянса Лима" с целью продолжения развития. 5 мая 2021 Агилар исполнится 18 лет, и он перейдет в состояние топ-клуба Англии и мира.
"Поездка в "Сити" слишком значительна в моей карьере, я рад, что меня заметили. Это клуб с выдающимися игроками. Моя цель - стать выдающимся футболистом первой команды", - отреагировал Агилар.
Заметим, что 16-летний юноша в перуанском клубе выступает на позиции правого защитника и латераля. В его активе 9 проведенных поединков за "Альянса Лима" и три за сборную Перу U-23.