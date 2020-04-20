Клуб Зинченко оформил трансфер перуанского защитника

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 24779 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 72899 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

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5 марта, 08:02 • 100664 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 127057 просмотра

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4 марта, 14:27 • 127992 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 170666 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121438 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103058 просмотра

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КИЕВ. 20 апреля. УНН. ФК "Альянса Лима" достиг трансферной сделки с "Манчестер Сити" о передаче правого защитника Клюйверта Агилара в английский клуб после достижения игроком совершеннолетия, сообщает УНН со ссылкой на сайт перуанского клуба.

Согласно переговорам, чемпион четырех из восьми последних сезонов АПЛ, получит экономические права на 16-летнего футболиста, а "Альянса Лима" сохранит процент от будущей продажи.

До своего перехода в "Манчестер Сити" Клюйверт будет продолжать играть в "Альянса Лима" с целью продолжения развития. 5 мая 2021 Агилар исполнится 18 лет, и он перейдет в состояние топ-клуба Англии и мира.

"Поездка в "Сити" слишком значительна в моей карьере, я рад, что меня заметили. Это клуб с выдающимися игроками. Моя цель - стать выдающимся футболистом первой команды", - отреагировал Агилар.

Заметим, что 16-летний юноша в перуанском клубе выступает на позиции правого защитника и латераля. В его активе 9 проведенных поединков за "Альянса Лима" и три за сборную Перу U-23.

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