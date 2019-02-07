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Климкин встретился в Вашингтоне с заместителем госсекретаря Салливаном

Климкин встретился в Вашингтоне с заместителем госсекретаря Салливаном

Киев  •  УНН

 • 8290 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Глава МИД Украины Павел Климкин встретился с заместителем Госсекретаря США Джоном Салливаном. Об этом сообщает УНН со ссылкой на публикацию Государственного департамента США в Twitter.

“Заместитель госсекретаря (Джон) Салливан был рад видеть министра иностранных дел Павел Климкин сегодня на Международной коалиции против Исламского Государства, на уровне министров. Заместитель госсекретаря выразил поддержку США в Украине, поддержал ее суверенитет и пожелал продолжить путь к реформированию. США стоят вместе с Украиной”, — говорится в сообщении, которое Госдеп опубликовал в своем микроблоге в Twitter.

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Напомним, Министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился в Вашингтоне с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

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Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин отправился в город Вашингтон в США для участия в конференции международной коалиции против террористической группировки “Исламское государство”

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Deputy Secretary Sullivan was pleased to see Foreign Minister @PavloKlimkin today at the Global @Coalition to #DefeatISIS Ministerial. The Deputy Secretary expressed US support for #Ukraine ’s sovereignty and continued path to reform. The US stands with Ukraine. pic.twitter.com/w7FIytcnRO

— Department of State (@StateDept) 6 февраля 2019

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