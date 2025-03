Климкин встретился в Вашингтоне с заместителем госсекретаря Салливаном

“Заместитель госсекретаря (Джон) Салливан был рад видеть министра иностранных дел Павел Климкин сегодня на Международной коалиции против Исламского Государства, на уровне министров. Заместитель госсекретаря выразил поддержку США в Украине, поддержал ее суверенитет и пожелал продолжить путь к реформированию. США стоят вместе с Украиной”, — говорится в сообщении, которое Госдеп опубликовал в своем микроблоге в Twitter.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США объявят об уничтожении 100% “халифата” ИГ

Напомним, Министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился в Вашингтоне с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Конгрессмен США пришел на выступление Трампа с украинским флагом

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин отправился в город Вашингтон в США для участия в конференции международной коалиции против террористической группировки “Исламское государство”

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Климкин в США обсудил с Болтоном российское вмешательство в выборы

Deputy Secretary Sullivan was pleased to see Foreign Minister @PavloKlimkin today at the Global @Coalition to #DefeatISIS Ministerial. The Deputy Secretary expressed US support for #Ukraine ’s sovereignty and continued path to reform. The US stands with Ukraine. pic.twitter.com/w7FIytcnRO

— Department of State (@StateDept) 6 февраля 2019