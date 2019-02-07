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Клімкін зустрівся у Вашингтоні із заступником Держсекретаря Салліваном

Клімкін зустрівся у Вашингтоні із заступником Держсекретаря Салліваном

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Голова МЗС України Павло Клімкін зустрівся із заступником Держсекретаря США Джоном Салліваном. Про це повідомляє УНН із посиланням на публікацію Державного департаменту США у Twitter.

“Заступник держсекретаря (Джон) Салліван був радий бачити міністра закордонних справ Павла Клімкіна сьогодні на Міжнародній коаліції проти Ісламської Держави, на рівні міністрів. Заступник держсекретаря висловив підтримку США в Україні, підтримав її суверенітет і побажав продовжити шлях до реформування. США стоять разом з Україною”, — йдеться у повідомленні, яке Держдеп опублікував у своєму мікроблозі у Twitter.

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Нагадаємо, Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся у Вашингтоні із главою МЗС Угорщини Петером Сійярто.

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Раніше повідомлялось, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін вирушив до міста Вашингтон у США для участі у конференції міжнародної коаліції проти терористичного угрупування “Ісламська держава”

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Deputy Secretary Sullivan was pleased to see Foreign Minister @PavloKlimkin today at the Global @Coalition to #DefeatISIS Ministerial. The Deputy Secretary expressed U.S. support for #Ukraine’s sovereignty and continued path to reform. The U.S. stands with Ukraine. pic.twitter.com/w7FIytcnRO

— Department of State (@StateDept) 6 лютого 2019 р.

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