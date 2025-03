Клімкін зустрівся у Вашингтоні із заступником Держсекретаря Салліваном

“Заступник держсекретаря (Джон) Салліван був радий бачити міністра закордонних справ Павла Клімкіна сьогодні на Міжнародній коаліції проти Ісламської Держави, на рівні міністрів. Заступник держсекретаря висловив підтримку США в Україні, підтримав її суверенітет і побажав продовжити шлях до реформування. США стоять разом з Україною”, — йдеться у повідомленні, яке Держдеп опублікував у своєму мікроблозі у Twitter.

Нагадаємо, Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся у Вашингтоні із главою МЗС Угорщини Петером Сійярто.

Раніше повідомлялось, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін вирушив до міста Вашингтон у США для участі у конференції міжнародної коаліції проти терористичного угрупування “Ісламська держава”

