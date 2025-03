Китай планирует проложить подводный интернет-кабель стоимостью 500 миллионов долларов

Детали

Три основных оператора связи Китая - China Telecommunications Corporation (China Telecom), China Mobile Limited и China United Network Communications Group Co Ltd (China Unicom) - строят одну из самых передовых и длинных подводных кабельных сетей в мире.

Известный как EMA (Европа-Ближний Восток-Азия), предлагаемый кабель свяжет Гонконг с китайской островной провинцией Хайнань, а затем протянется до Сингапура, Пакистана, Саудовской Аравии, Египта и Франции, сказали четыре источника.

Кабель, строительство которого будет стоить примерно 500 миллионов долларов, будет производиться и прокладываться китайской HMN Technologies Co Ltd, быстрорастущей кабельной фирмой, контрольный пакет акций которой принадлежал китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei Technologies Co Ltd.

Китайские компании также провели переговоры с Singapore Telecommunications Limited, контролируемой государством фирмой, которая широко известна как Singtel, в то время как другие страны Азии, Африки и Ближнего Востока также обращаются с предложением присоединиться к консорциуму, говорят заинтересованные лица.

В этом году китайские операторы связи подписали отдельные меморандумы о взаимопонимании с четырьмя телекоммуникационными компаниями: французской Orange SA, пакистанской телекоммуникационной компанией Ltd (PTCL), Telecom Egypt и Zain Саудовская Аравия, подразделением кувейтской компании Mobile Telecoms Company KSCP.

Дополнение

Новости о запланированном кабеле появились после публикации в прошлом месяце Reuters, в которой говорилось, как правительство США, обеспокоенное тем, что Пекин перехватывает интернет-данные, за последние четыре года успешно предотвратило ряд китайских проектов по подводному кабелю за рубежом. Вашингтон также заблокировал лицензии на запланированные частные подводные кабели, которые бы соединили Соединенные Штаты с китайской территорией Гонконга, включая проекты, возглавляемые Google LLC, Meta Platforms, Inc и Amazon.com Inc.

По подводным кабелям проходит более 95% всего международного интернет-трафика. Эти высокоскоростные каналы на протяжении десятилетий принадлежат группам телекоммуникационных и технологических компаний, которые объединяют свои ресурсы для создания этих обширных сетей, чтобы данные могли беспрепятственно перемещаться по всему миру. Но эти кабели, уязвимые для шпионажа и саботажа, стали оружием влияния в обостряющемся соперничестве между США и Китаем.

Проект EMA, возглавляемый Китаем, призван составить конкуренцию другому кабелю, который сейчас строит американская фирма SubCom LLC, под названием SeaMeWe-6 (Юго-Восточная Азия-Ближний Восток-Западная Европа-6), который также соединит Сингапур с Францией через Пакистан, Саудовскую Аравию, Египет и полдюжины других стран по маршруту.