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Китай планує прокласти підводний інтернет-кабель вартістю 500 мільйонів доларів

Китай планує прокласти підводний інтернет-кабель вартістю 500 мільйонів доларів

Київ • УНН

 • 1578753 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Китайські державні телекомунікаційні компанії розробляють підводну оптоволоконну інтернет-кабельну мережу вартістю 500 мільйонів доларів, яка зв'яже Азію, Близький Схід і Європу, щоб скласти конкуренцію аналогічному проекту, який підтримує США, повідомили Reuters чотири особи, які брали участь в угоді, пише УНН.

Деталі

Три основні оператори зв'язку Китаю - China Telecommunications Corporation (China Telecom), China Mobile Limited та China United Network Communications Group Co Ltd (China Unicom) - будують одну з найпередовіших і найдовших підводних кабельних мереж у світі.

Відомий як EMA (Європа-Близький Схід-Азія), пропонований кабель зв'яже Гонконг з китайською острівною провінцією Хайнань, а потім простягнеться до Сінгапуру, Пакистану, Саудівської Аравії, Єгипту та Франції, сказали чотири джерела.

Кабель, будівництво якого коштуватиме приблизно 500 мільйонів доларів, вироблятиметься і прокладатиметься китайською HMN Technologies Co Ltd, кабельною фірмою, що швидко росте, контрольний пакет акцій якої належала китайському телекомунікаційному гіганту Huawei Technologies Co Ltd.

Китайські компанії також провели переговори з Singapore Telecommunications Limited, контрольованою державою фірмою, яка широко відома як Singtel, в той час, як інші країни Азії, Африки та Близького Сходу також звертаються з пропозицією приєднатися до консорціуму, кажуть зацікавлені особи.

Цього року китайські оператори зв'язку підписали окремі меморандуми про взаєморозуміння з чотирма телекомунікаційними компаніями: французькою Orange SA, пакистанською телекомунікаційною компанією Ltd (PTCL), Telecom Egypt та Zain Саудівська Аравія, підрозділом кувейтської компанії Mobile Telecoms Company KSCP.

Доповнення

Новини про запланований кабель з'явилися після публікації минулого місяця Reuters, в якому йшлося, як уряд США, стурбований тим, що Пекін перехоплює інтернет-дані, за останні чотири роки успішно запобіг низці китайських проектів щодо підводного кабелю за кордоном. Вашингтон також заблокував ліцензії на заплановані приватні підводні кабелі, які б з'єднали Сполучені Штати з китайською територією Гонконгу, включаючи проекти, очолювані Google LLC, Meta Platforms, Inc і Amazon.com Inc.

Підводними кабелями проходить понад 95% всього міжнародного інтернет-трафіку. Ці високошвидкісні канали протягом десятиліть належать групам телекомунікаційних та технологічних компаній, які об'єднують свої ресурси для створення цих великих мереж, щоб дані могли безперешкодно переміщатися по всьому світу. Але ці кабелі, вразливі для шпигунства і саботажу, стали зброєю впливу в суперництві між США і Китаєм, що загострюється.

Проект EMA, очолюваний Китаєм, покликаний скласти конкуренцію іншому кабелю, який зараз будує американська фірма SubCom LLC, під назвою SeaMeWe-6 (Південно-Східна Азія-Близький Схід-Західна Європа-6), який також з'єднає Сінгапур із Францією через Пакистан, Саудівську Аравію, Єгипет та півдюжини інших країн за маршрутом.

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