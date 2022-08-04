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Китай подтвердил ракетные учения у восточного побережья Тайваня

Китай подтвердил ракетные учения у восточного побережья Тайваня

Киев • УНН

 • 107331 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Восточная зона боевого командования армии Китая сообщила, что в четверг завершила несколько пусков обычных ракет по водам у восточного побережья Тайваня в рамках запланированных учений, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Как указано, соответствующий контроль над морем и воздушным пространством был снят после завершения стрельб, о чем говорится в заявлении представителя Восточной зоны боевого командования НОАК.

"Ракетные учения точно достигли целей", - заявил в четверг старший полковник Ши И, официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК, которого цитирует People's Daily, China.

WATCH: PLA Eastern Theater Command Rocket Force launched conventional missiles to designated waters in the island of Tchajwan on Thu pic.twitter.com/WpFURLeN8X

— Global Times (@globaltimesnews) August 4, 2022

Ранее

Министерство обороны Тайваня 4 августа заявило, что Китай запустил "несколько" баллистических ракет Dongfeng в воды вокруг северо-востока и юго-запада Тайваня.

Также ранее в четверг, по сообщению китайских государственных СМИ, Пекин провел учения со стрельбами дальнобойной артиллерией в Тайваньском проливе, отметив, что "ожидаемые результаты были достигнуты".

VIDEO: Профессионалами являются ожидающие ожидания в Тайване, как Beijing's military announces "long-range live ammunition firing" в области.

Дриллы являются China's largest ever encircling Taiwan pic.twitter.com/yzRMo0A3KW

—AFP News Agency (@AFP) August 4, 2022

Так, 4 августа китайские военные начали беспрецедентные несколькодневные учения с боевыми стрельбами недалеко от берегов Тайваня в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров.

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