Китай підтвердив ракетні навчання біля східного узбережжя Тайваню

Деталі

Як вказано, відповідний контроль над морем та повітряним простором було знято після завершення стрільб, про що йдеться у заяві представника Східної зони бойового командування НВАК.

"Ракетні навчання точно досягли цілей", - заявив у четвер старший полковник Ши Ї, офіційний представник Східної зони бойового командування НВАК, якого цитує People's Daily, China.

WATCH: PLA Eastern Theater Command Rocket Force launched conventional missiles to designated waters in the east of the island of Taiwan on Thu pic.twitter.com/WpFURLeN8X

— Global Times (@globaltimesnews) August 4, 2022

Раніше

Міністерство оборони Тайваню 4 серпня заявило, що Китай запустив "кілька" балістичних ракет Dongfeng у води навколо північного сходу та південного заходу Тайваню.

Також раніше у четвер, за повідомленням китайських державних ЗМІ, Пекін провів навчання зі стрільбами дальнобійною артилерією в Тайванській протоці, зазначивши, що "очікуваних результатів було досягнуто".

VIDEO: Projectiles are seen firing upwards in the Taiwan Strait, as Beijing's military announces "long-range live ammunition firing" in the area.



The drills are China's largest ever encircling Taiwan pic.twitter.com/yzRMo0A3KW

— AFP News Agency (@AFP) August 4, 2022

Так, 4 серпня китайські військові розпочали безпрецедентні кількаденні навчання з бойовими стрільбами недалеко від берегів Тайваню у відповідь на візит спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на острів.