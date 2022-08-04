Китай підтвердив ракетні навчання біля східного узбережжя Тайваню
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Східна зона бойового командування армії Китаю повідомила, що в четвер завершила кілька пусків звичайних ракет по водах біля східного узбережжя Тайваню в межах запланованих навчань, пише УНН з посиланням на Reuters.
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Як вказано, відповідний контроль над морем та повітряним простором було знято після завершення стрільб, про що йдеться у заяві представника Східної зони бойового командування НВАК.
"Ракетні навчання точно досягли цілей", - заявив у четвер старший полковник Ши Ї, офіційний представник Східної зони бойового командування НВАК, якого цитує People's Daily, China.
WATCH: PLA Eastern Theater Command Rocket Force launched conventional missiles to designated waters in the east of the island of Taiwan on Thu pic.twitter.com/WpFURLeN8X— Global Times (@globaltimesnews) August 4, 2022
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Міністерство оборони Тайваню 4 серпня заявило, що Китай запустив "кілька" балістичних ракет Dongfeng у води навколо північного сходу та південного заходу Тайваню.
Також раніше у четвер, за повідомленням китайських державних ЗМІ, Пекін провів навчання зі стрільбами дальнобійною артилерією в Тайванській протоці, зазначивши, що "очікуваних результатів було досягнуто".
VIDEO: Projectiles are seen firing upwards in the Taiwan Strait, as Beijing's military announces "long-range live ammunition firing" in the area.
The drills are China's largest ever encircling Taiwan pic.twitter.com/yzRMo0A3KW
Так, 4 серпня китайські військові розпочали безпрецедентні кількаденні навчання з бойовими стрільбами недалеко від берегів Тайваню у відповідь на візит спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на острів.