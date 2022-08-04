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Китай підтвердив ракетні навчання біля східного узбережжя Тайваню

Китай підтвердив ракетні навчання біля східного узбережжя Тайваню

Київ • УНН

 • 107333 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Східна зона бойового командування армії Китаю повідомила, що в четвер завершила кілька пусків звичайних ракет по водах біля східного узбережжя Тайваню в межах запланованих навчань, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Як вказано, відповідний контроль над морем та повітряним простором було знято після завершення стрільб, про що йдеться у заяві представника Східної зони бойового командування НВАК.

"Ракетні навчання точно досягли цілей", - заявив у четвер старший полковник Ши Ї, офіційний представник Східної зони бойового командування НВАК, якого цитує People's Daily, China.

WATCH: PLA Eastern Theater Command Rocket Force launched conventional missiles to designated waters in the east of the island of Taiwan on Thu pic.twitter.com/WpFURLeN8X

— Global Times (@globaltimesnews) August 4, 2022

Раніше

Міністерство оборони Тайваню 4 серпня заявило, що Китай запустив "кілька" балістичних ракет Dongfeng у води навколо північного сходу та південного заходу Тайваню.

Також раніше у четвер, за повідомленням китайських державних ЗМІ, Пекін провів навчання зі стрільбами дальнобійною артилерією в Тайванській протоці, зазначивши, що "очікуваних результатів було досягнуто".

VIDEO: Projectiles are seen firing upwards in the Taiwan Strait, as Beijing's military announces "long-range live ammunition firing" in the area.

The drills are China's largest ever encircling Taiwan pic.twitter.com/yzRMo0A3KW

— AFP News Agency (@AFP) August 4, 2022

Так, 4 серпня китайські військові розпочали безпрецедентні кількаденні навчання з бойовими стрільбами недалеко від берегів Тайваню у відповідь на візит спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на острів.

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