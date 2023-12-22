Китай запретил экспорт технологий переработки редкоземельных элементов "по соображениям нацбезопасности"

Китай, крупнейший в мире переработчик редкоземельных металлов, запретил в четверг экспорт технологии для производства редкоземельных магнитов, добавив это к запрету, который уже действует на технологию извлечения и разделения критически важных материалов, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Редкоземельные элементы - это группа из 17 металлов, используемых для изготовления магнитов, которые преобразуют силу в движение для использования в электромобилях, ветряных турбинах и электронике.

"Это должно быть ярким утверждением о том, что зависимость от Китая в любой части цепи создания стоимости не является устойчивой", - прокомментировал соучредитель геополитической консалтинговой компании Horizon Advisory Натан Пикарсик.

В декабре прошлого года министерство торговли Китая выставило на общественное обсуждение потенциальный шаг по включению технологии изготовления марий-кобальтовых магнитов, неодим-железо-борных магнитов и цериевых магнитов в свой "Каталог технологий, экспорт которых запрещен и ограничен".

В списке также запрещены технология изготовления редкоземельного оксибората кальция и технология производства редкоземельных металлов, добавив их к ранее существовавшему запрету на производство материалов из редкоземельных сплавов.

Заявленные цели каталога включают "защиту национальной безопасности и общественных интересов".

Дополнение

В этом году Китай значительно ужесточил правила экспорта некоторых металлов в обостряющейся борьбе с Западом за контроль над критически важными минералами.

В августе он ввел разрешения на экспорт материалов для изготовления чипов, галлия и германия, а с 1 декабря были аналогичные требования для нескольких типов графита.

"Китай стремится сохранить свое доминирование на рынке, - сказал Дон Шварц, генеральный директор компании American Rare Earths, которая разрабатывает рудник и имеет перерабатывающий завод по добыче редкоземельных металлов в Вайоминге. - Теперь это гонка".

Решение защитить свою технологию в отношении редкоземельных металлов происходит на фоне того, как Европа и Соединенные Штаты пытаются отказаться от редкоземельных металлов из Китая, на долю которого приходится почти 90% мировых мощностей.