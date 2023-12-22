Китай запретил экспорт технологий переработки редкоземельных элементов "по соображениям нацбезопасности"
Китай запретил экспорт технологии производства редкоземельных магнитов, добавив к существующим запретам на технологии добычи и разделения, чтобы защитить национальную безопасность и общественные интересы. Этот шаг усиливает борьбу с Западом за контроль над критически важными минералами.
Абсолютный рекорд: перевалка в Дунайских портах составила 31 млн тонн
Украинские дунайские порты достигли рекордных 31 млн тонн перевалки грузов за 11 месяцев в рамках новой логистической стратегии, инвестиции в которую достигли 100 млн долларов.
Сделали почти невозможное: на Запорожском направлении нацгвардейцы уничтожили БпЛА "Ланцет" из автомата
Украинские нацгвардейцы из спецподразделения "Спартан" успешно сбили вражеский беспилотник "Ланцет" из автоматов АК-74 в Запорожье, несмотря на сложность поражения таких целей из стрелкового оружия. Беспилотник был уничтожен, не долетев до цели, упав в 30 метрах от нее.
Тираж книжной продукции в Украине увеличился на 203 процента - МКИП
Украина пережила значительный толчок в своей книжной индустрии: тиражи книг выросли на 203%, а в 2023 году в Государственный реестр было внесено 270 новых субъектов издательского дела.
Китай угрожает Филиппинам военной силой на фоне территориального спора по Южнокитайскому морю
Министр иностранных дел Китая Ван И предупредил о возможной эскалации после разговора со своим филиппинским коллегой.
Зеленский подписал закон относительно признания результатов обучения на оккупированных территориях
Президент Зеленский подписал закон, который позволяет лицам с оккупированных украинских территорий подтверждать свое образование для трудоустройства или дальнейшего обучения в Украине.
Новые требования НБУ по капиталу будут нарушать около 40% страховых компаний - Рожкова
Около 40% украинских страховщиков могут не соответствовать новым правилам НБУ по капиталу в 2024 году, но у них будет шесть месяцев, чтобы выполнить их.
Министр аграрной политики Украины провел разговор с новым польским визави: о чем говорили
Николай Сольский обсудил с новым министром сельского хозяйства Польши Чеславом Адамом Секерски сотрудничество в решении проблем сельского хозяйства, надеясь на будущую личную встречу для решения общих вопросов.
Такого давно не было: Игнат об уничтожении сразу трех российских Су-34 на Южном направлении
По словам Игната, россияне имеют на своем вооружении десятки таких самолетов, которые они продолжают производить. Он добавил, что Су-34 один из самых новых самолетов наряду с Су-35, которые используются для нанесения управляемых авиабомб и управляемыми ракетами.
В результате стрельбы в Праге погибли 14 человек, еще 25 получили ранения
Стрельба в Праге привела к гибели 14 человек, включая нападавшего, и ранению 25 человек, 10 из которых получили серьезные ранения.