Китай в ультимативной форме предупредил россию о недопустимости применения ядерного оружия - Зеленский

Китай категорично и в ультимативной форме предупредил Россию о невозможности применения ядерного оружия. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает УНН.

Детали

По его словам, тема Китая стала одной из центральных во время его переговоров с президентом США Дональдом Трампом на саммите НАТО. Как сказал Зеленский, Пекин очень жестко отреагировал на голоса в российских СМИ о возможности применения ядерного оружия в ответ на удары ВСУ.

Очень важно подчеркнуть, что не только европейцы, не только Америка, но и Китай. И мне кажется, что это впервые они очень четко и очень жестко отреагировали, - как сказали мне - в ультимативной форме, что не может быть даже мыслей о применении ядерного оружия - сказал глава государства.

Он добавил, что в вопросе роли Китая в завершении войны в Украине "немного изменилась ситуация" - европейские партнеры сообщили, что китайская сторона заняла заметно более жесткую позицию, чем раньше.

Напомним

По данным СМИ, президент США Дональд Трамп во время саммита в Пекине лично обратился к лидеру Китая Си Цзиньпину с просьбой помочь прекратить войну в Украине.

кремль отверг сообщения о том, что Китай тайно готовил российских солдат для войны против Украины