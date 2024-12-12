Кинофестиваль Sundance 2025 объявил программу: 87 фильмов и новая работа украинского режиссера Чернова

Кинофестиваль Sundance обнародовал в среду 87 полнометражных фильмов, премьера которых состоится на фестивале 2025 года. Мероприятие стартует 23 января в Парк-Сити, штат Юта, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Кинофестиваль Sundance приходится на январь вместе с инаугурацией Дональда Трампа. На фестивале 2017 года после первой инаугурации Дональда Трампа Мейн-стрит была полна знаменитостей. В этом году о таких планах не сообщалось.

«Сандэнс как фестиваль сохранился как место для собраний из-за инаугурации каждые четыре года, из-за различных культурных и политических моментов», - сказал директор фестиваля Юджин Эрнандес. «У нас есть программа, которая взаимодействует с миром и одновременно предлагает побег».

Документальные фильмы будут касаться политизированных тем, таких как история, права трансгендеров, законы об «отстаивании своего», заключение, право на смерть и запрет книг. По словам программного директора фестиваля Кима Ютани, фестиваль не готовит программы по темам и не имеет мандатов по темам.

«Я думаю, что то, что вы видите в программе, - это истории, рассказанные с настоящей достоверностью. У многих из этих фильмов есть инновационное качество», - сказал Ютани. «И идея свободы самовыражения является для нас не менее важной».

Актуальные проблемы в документальных фильмах

Вслед за своим оскароносным фильмом «20 дней в Мариуполе» украинский режиссер Мстислав Чернов представляет фильм «2000 метров до Андреевки», в котором рассказывается об украинском взводе на миссии по освобождению села от российской оккупации. Это совместный проект AP и PBS «Frontline».

Фильм «Освободите Леонарда Пелтьера» рассказывает об активисте коренного населения, который провел большую часть своей жизни в тюрьме после того, как его осудили за убийства двух агентов ФБР в Южной Дакоте в 1975 году. В июле ему было отказано в условно-досрочном освобождении.

Кроме того, Эрнандес осветил сериал Барри Левинсона и Роберта Мэя «Округ Бакс, США» о политических разногласиях в маленьком городке Америки и дружбе двух девушек-подростков, несмотря на их противоположные взгляды.

Есть также несколько документальных фильмов об известных музыкантах и актерах, в частности «SLY LIVES!» Ахмира «Questlove» Томпсона, «Марли Мэтлин: Больше не одна» Шошанны Стерн, „Все никогда не заканчивается, Джефф Бакли“ Эми Берг и „Пи-ви как сам“ Мэтта Вульфа. Элеганс Бреттон также смотрит на корни хаус-музыки в «Move Ya Body: Рождение Хауса».

Более 40% фильмов, отобранных из почти 16 000 заявок, являются режиссерскими дебютами, например «Любовь, Бруклин» Рэйчел Эбигейл Холдер с Андре Холландом.

Ютани также отметил «Рики» Рашада Фрета, где Стефан Джеймс сыграет бывшего заключенного, который пытается восстановить свою жизнь. Другим известным дебютом является «Прости, детка» режиссера Ева Виктор и продюсера Барри Дженкинса.

«В этом фильме есть сцены, которых я никогда раньше не видел», - сказал Ютани. «Это было настоящим открытием».

Напомним

Американская киноакадемия включила три украинские ленты в список претендентов на «Оскар 2025». Среди них «Ля Палисиада», «Фарфоровая война» и «Мирные люди».