Число жертв взрыва в китайском ресторане возросло до пяти, пострадавших - до 40
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Число жертв в результате взрыва, произошедшего 21 октября в одном из ресторанов на северо-востоке Китая, возросло до пяти, а количество раненых - до 40. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету Global Times.
Детали
Отмечается, что спасательные работы на месте происшествия были завершены через 36 часов после взрыва.
Издание сообщает, что трое тяжелораненых сейчас находятся в стабильном состоянии. Все пострадавшие были отправлены в больницы, ведется расследование.
Дополнение
Как сообщает газета, согласно видео, записанном на месте происшествия, обе стороны дороги превратились в обломки, осколки от взрыва были разбросаны по всей округе, а дым поднимался сразу на высоту около 10 метров. Все близлежащие здания были разрушены. Три этажа одного из близлежащих домов были полностью повреждены, а в некоторых жителей, пострадавших от взрыва, на голове и лице была пыль, в некоторых шла кровь, судя по видеозаписи.
Добавим
Это не первый случай такого серьезного взрыва газа в Китае. Смертельный взрыв газа в Шиян, провинция Хубэй в Центральном Китае, унес жизни 26 человек и ранил 138 человек 13 июня этого года. Он нанес прямой экономический ущерб в размере до 53,95 млн. юаней (примерно 8,45 млн. долларов).
WATCH: Moment of explosion that destroyed several buildings in Shenyang, Liaoning Province, China pic.twitter.com/xvUWej44c9— Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 21, 2021