Число жертв взрыва в китайском ресторане возросло до пяти, пострадавших - до 40

Детали

Отмечается, что спасательные работы на месте происшествия были завершены через 36 часов после взрыва.

Издание сообщает, что трое тяжелораненых сейчас находятся в стабильном состоянии. Все пострадавшие были отправлены в больницы, ведется расследование.

Дополнение

Как сообщает газета, согласно видео, записанном на месте происшествия, обе стороны дороги превратились в обломки, осколки от взрыва были разбросаны по всей округе, а дым поднимался сразу на высоту около 10 метров. Все близлежащие здания были разрушены. Три этажа одного из близлежащих домов были полностью повреждены, а в некоторых жителей, пострадавших от взрыва, на голове и лице была пыль, в некоторых шла кровь, судя по видеозаписи.

Добавим

Это не первый случай такого серьезного взрыва газа в Китае. Смертельный взрыв газа в Шиян, провинция Хубэй в Центральном Китае, унес жизни 26 человек и ранил 138 человек 13 июня этого года. Он нанес прямой экономический ущерб в размере до 53,95 млн. юаней (примерно 8,45 млн. долларов).

WATCH: Moment of explosion that destroyed several buildings in Shenyang, Liaoning Province, China pic.twitter.com/xvUWej44c9

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 21, 2021