Кількість жертв вибуху у китайському ресторані зросла до п'яти, поранених - до 40
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Кількість жертв в результаті вибуху, що стався 21 жовтня в одному з ресторанів на північному сході Китаю, зросла до п'яти, а кількість поранених - до 40. Про це повідомляє УНН із посиланням на газету Global Times.
Деталі
Зазначається, що рятувальні роботи на місці події були завершені через 36 годин після вибуху.
Видання повідомляє, що троє тяжкопоранених зараз знаходяться в стабільному стані. Всі постраждалі були відправлені до лікарень, ведеться розслідування.
Доповнення
Як повідомляє газета, згідно відео, записаному на місці події, обидві сторони дороги перетворилися в уламки, осколки від вибуху були розкидані по всій окрузі, а дим піднімався відразу на висоту близько 10 метрів. Всі довколишні будівлі були зруйновані. Три поверхи одного з прилеглих будинків були повністю пошкоджені, а у деяких жителів, які постраждали від вибуху, на голові та обличчі була пил, у деяких йшла кров, судячи з відеозаписів.
Додамо
Це не перший випадок такого серйозного вибуху газу в Китаї. Смертельний вибух газу в Шиян, провінція Хубей в Центральному Китаї, забрав життя 26 людей і поранив 138 людей 13 червня цього року. Він завдав прямого економічного збитку в розмірі до 53,95 млн. юанів (близько 8,45 млн. доларів).
WATCH: Moment of explosion that destroyed several buildings in Shenyang, Liaoning Province, China pic.twitter.com/xvUWej44c9— Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 21, 2021