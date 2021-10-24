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Кількість жертв вибуху у китайському ресторані зросла до п'яти, поранених - до 40

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Кількість жертв в результаті вибуху, що стався 21 жовтня в одному з ресторанів на північному сході Китаю, зросла до п'яти, а кількість поранених - до 40. Про це повідомляє УНН із посиланням на газету Global Times.

Кількість жертв вибуху у китайському ресторані зросла до п'яти, поранених - до 40

Деталі

Зазначається, що рятувальні роботи на місці події були завершені через 36 годин після вибуху.

Видання повідомляє, що троє тяжкопоранених зараз знаходяться в стабільному стані. Всі постраждалі були відправлені до лікарень, ведеться розслідування.

Доповнення

Як повідомляє газета, згідно відео, записаному на місці події, обидві сторони дороги перетворилися в уламки, осколки від вибуху були розкидані по всій окрузі, а дим піднімався відразу на висоту близько 10 метрів. Всі довколишні будівлі були зруйновані. Три поверхи одного з прилеглих будинків були повністю пошкоджені, а у деяких жителів, які постраждали від вибуху, на голові та обличчі була пил, у деяких йшла кров, судячи з відеозаписів.

Додамо

Це не перший випадок такого серйозного вибуху газу в Китаї. Смертельний вибух газу в Шиян, провінція Хубей в Центральному Китаї, забрав життя 26 людей і поранив 138 людей 13 червня цього року. Він завдав прямого економічного збитку в розмірі до 53,95 млн. юанів (близько 8,45 млн. доларів).

WATCH: Moment of explosion that destroyed several buildings in Shenyang, Liaoning Province, China pic.twitter.com/xvUWej44c9

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 21, 2021

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