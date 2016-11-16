Количество смертей от терроризма в развитых странах выросло - ИЭМ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Количество смертей от терроризма в странах с высоким уровнем экономического развития резко возросло в 2015 году. Информация об этом опубликована в отчете Института экономики и мира (ИЭМ), передает УНН со ссылкой на CNN.
Как отмечено в отчете, в развитых странах мира количество смертей, вызванных террористическими действиями, в 2015 году поднялось на 650% по сравнению с 2014 годом. К тому же, как указано в отчете, по крайней мере в 21 из 34 стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества, состоялся один теракт, который унес человеческие жизни. Больше всего жертв было зафиксировано во Франции и Турции.
Исследование также показало, что в целом в мире, количество смертей от терроризма в 2015 году уменьшилось на 10% до 29,376 человек. Это первое снижение показателей, начиная с 2010 года.