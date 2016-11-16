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Кількість смертей від тероризму у розвинених країнах зросла - ІЕМ

Кількість смертей від тероризму у розвинених країнах зросла - ІЕМ

Київ • УНН

 • 8089 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Кількість смертей від тероризму у країнах з високим рівним економічного розвитку різко зросла у 2015 році. Інформацію про це оприлюднено у звіті Інституту економіки та миру (ІЕМ), передає УНН з посиланням на CNN.

Як відзначено у звіті, у розвинених країнах світу кількість смертей, спричинених терористичними діями, у 2015 року піднялася на 650% порівняно з 2014. До того ж, як зазначено у звіті, принаймні у 21 із 34 країн, що входять в Організацію економічного співробітництва, відбувся один теракт, який забрав людські життя. Найбільше жертв було зафіксовано у Франції та Туреччині.

Дослідження також показало, що в цілому у світі, кількість смертей від тероризму в 2015 році зменшилася на 10% до 29,376 осіб. Це перше зниження показників, починаючи з 2010 року.

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