Количество инфицированных коронавирусом в Черкасской области приближается к 300
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. По состоянию на 29 апреля в Черкасской области зарегистрировано 283 инфицированных коронавирусом человека. Об этом сообщает Черкасский областной лабораторный центр Минздрава Украины, передает УНН.
"По результатам ежедневного мониторинга COVID-19 сообщаем, что в области зарегистрировано 283 случая коронавирусной инфекции, 8 больных умерли и 66 выздоровели.
Заболевания зарегистрированы на 18 админтерритория в городах Черкассы, Cмила, Умань, Золотоношском, Городищенском, Каменском, Лисянском, Каневском, Смелянском, Маньковском, Черкасском, Уманском, Катеринопольском, Корсунь-Шевченковском, Чернобаевском, Шполянском, Монастырищенском и Христиновском районах", - говорится в сообщении.
Сообщается, что за сутки исследовано 218 образцов биоматериала от больных с подозрением на коронавирусную инфекцию, с диагнозом - пневмония.
"А также контактные лица, общавшиеся с больными с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Напомним, Черкасская область признана лучшим регионом по уровню обеспеченности медиков средствами индивидуальной защиты. За неполный месяц "Спильнодия Черкащины" - платформа сотрудничества власти, бизнеса и черкасщан - привлекла около 20 млн грн средств от благотворителей, из которых 14 млн грн - взнос Юрия Косюка, владельца крупнейшего производителя курятины в Украине, компании МХП ("Наша Ряба"), чьи мощности расположены на территории региона.
Помощь за это время получило более 40 медучреждений - от крупных больниц до сельских ФАПов. На средства защиты медиков и тесты потрачено уже 18 млн грн.