Кількість інфікованих коронавірусом на Черкащині наближається до 300
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Станом на 29 квітня на Черкащині зареєстровано 283 інфікованих коронавірусом осіб. Про це повідомляє Черкаський обласний лабораторний центр МОЗ України, передає УНН.
"За результатами щоденного моніторингу за COVID-19 повідомляємо, що в області зареєстровано 283 випадки коронавірусної інфекції, 8 хворих померло та 66 одужали.
Захворювання зареєстровані на 18 адмінтериторіях в містах Черкаси, Cміла, Умань, Золотонішському, Городищенському, Кам’янському, Лисянському, Канівському, Смілянському, Маньківському, Черкаському, Уманському, Катеринопіському, Корсунь-Шевченківському, Чорнобаївському, Шполянському, Монастирищенському та Христинівському районах", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що за добу досліджено 218 зразків біоматеріалу від хворих з підозрою на коронавірусну інфекцію, з діагнозом – пневмонія.
"А також контактні особи, які спілкувалися з хворими з підтвердженим діагнозом коронавірусної інфекції", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Черкащина визнана найкращим регіоном за рівнем забезпеченості медиків засобами індивідуального захисту. За неповний місяць "Спільнодія Черкащини" — платформа співпраці влади, бізнесу і черкащан — залучила близько 20 млн грн коштів від благодійників, з яких 14 млн грн — внесок Юрія Косюка, власника найбільшого виробника курятини в Україні, компанії МХП ("Наша Ряба"), чиї потужності розташовані на території регіону.
Допомогу за цей час отримало понад 40 медзакладів — від великих лікарень до сільських ФАПів. На засоби захисту медиків та тести витрачено вже 18 млн грн.