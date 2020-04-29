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Кількість інфікованих коронавірусом на Черкащині наближається до 300

Кількість інфікованих коронавірусом на Черкащині наближається до 300

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Станом на 29 квітня на Черкащині зареєстровано 283 інфікованих коронавірусом осіб. Про це повідомляє Черкаський обласний лабораторний центр МОЗ України, передає УНН.

"За результатами щоденного моніторингу за COVID-19 повідомляємо, що в області зареєстровано 283 випадки коронавірусної інфекції, 8 хворих померло та 66 одужали.

Захворювання зареєстровані на 18 адмінтериторіях в містах Черкаси, Cміла, Умань, Золотонішському, Городищенському, Кам’янському, Лисянському, Канівському, Смілянському, Маньківському, Черкаському, Уманському, Катеринопіському, Корсунь-Шевченківському, Чорнобаївському, Шполянському, Монастирищенському та Христинівському районах", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що за добу досліджено 218 зразків біоматеріалу від хворих з підозрою на коронавірусну інфекцію, з діагнозом – пневмонія.

"А також контактні особи, які спілкувалися з хворими з підтвердженим діагнозом коронавірусної інфекції", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Черкащина визнана найкращим регіоном за рівнем забезпеченості медиків засобами індивідуального захисту. За неповний місяць "Спільнодія Черкащини" — платформа співпраці влади, бізнесу і черкащан — залучила близько 20 млн грн коштів від благодійників, з яких 14 млн грн — внесок Юрія Косюка, власника найбільшого виробника курятини в Україні, компанії МХП ("Наша Ряба"), чиї потужності розташовані на території регіону.

Допомогу за цей час отримало понад 40 медзакладів — від великих лікарень до сільських ФАПів. На засоби захисту медиків та тести витрачено вже 18 млн грн. 

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