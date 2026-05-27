Хотели 200 тыс. грн за "молчание" - командира роты и старшину бригады заподозрили в вымогательстве денег у военного

На Днепропетровщине задержали командира и старшину за вымогательство 200 тысяч гривен у подчиненного. Деньги требовали за сокрытие факта употребления алкоголя.

В Днепропетровской области командиру роты и старшине одной из бригад сообщили о подозрении в вымогательстве денег у подчиненного военнослужащего. По данным следствия, они требовали 200 тысяч гривен за то, чтобы не сообщать командованию о якобы употреблении алкоголя во время службы. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН. В Днепропетровской области командир роты и старшина одной из бригад, по данным следствия, требовали у подчиненного военнослужащего 200 тыс. грн за несообщение командованию о якобы употреблении алкоголя во время службы – говорится в сообщении. По информации правоохранителей, подозреваемые обещали "решить вопрос" без проведения служебного расследования и привлечения военного к дисциплинарной ответственности. Впоследствии сумму неправомерной выгоды уменьшили до 100 тысяч гривен, а передать деньги, по данным следствия, предлагали через почтового перевозчика. 23 мая после получения отправления подозреваемые были задержаны. При процессуальном руководстве Днепровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона им сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Также проверяется возможная причастность других должностных лиц части – подчеркивается в сообщении. В настоящее время суд избрал подозреваемым меру пресечения - содержание под стражей с альтернативой залога. Напомним Чиновник полиции требовал 5000 долларов за невмешательство в бизнес и защиту родственника от ТЦК. Его задержали во время получения взятки на АЗС в Коломые.