Хорватский генерал, который выпил яд в зале суда, умер

Генерал во время заседания воскликнул: "Пральяк не преступник. Я отвергаю ваш вердикт". Затем он поднял руку ко рту и выпил жидкость из небольшого флакона.

Заседание было прервано, в суд прибыли врачи, чтобы предоставить Пральяку первую помощь.

В 2013 году Международный трибунал по военным преступлениям в бывшей Югославии приговорил его к 20 годам лишения свободы за военные преступления.

Праляк не признал своей вины и подал апелляцию.

Во время зачитывания приговора в среду, в котором суд подтвердил его наказания, он заявил судье, что не является военным преступником и выпил яд.

Праляк был осужден за военные преступления во время хорватско-боснийского конфликта 1992-94 годов. В частности, он был одним из командующих соединение, которое поступило военные преступления против боснийских мусульман в около 30 муниципалитетах Боснии и Герцеговины. Кроме того, он был осужден за разрушения моста XVI века в городе Мостар.

BREAKING: Croatian state TV says Slobodan Praljak has died after taking poison at war crimes court in The Hague.

- The Associated Press (@AP) 29 ноября 2017