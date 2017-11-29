Хорватский генерал, который выпил яд в зале суда, умер
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Хорватский генерал Слободан Пральяк умер после того, как он принял яд во время оглашения приговора Международного трибунала по бывшей Югославии в Боснии. Об этом объявили по хорватскому телевидению, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
Генерал во время заседания воскликнул: "Пральяк не преступник. Я отвергаю ваш вердикт". Затем он поднял руку ко рту и выпил жидкость из небольшого флакона.
Заседание было прервано, в суд прибыли врачи, чтобы предоставить Пральяку первую помощь.
В 2013 году Международный трибунал по военным преступлениям в бывшей Югославии приговорил его к 20 годам лишения свободы за военные преступления.
Праляк не признал своей вины и подал апелляцию.
Во время зачитывания приговора в среду, в котором суд подтвердил его наказания, он заявил судье, что не является военным преступником и выпил яд.
Праляк был осужден за военные преступления во время хорватско-боснийского конфликта 1992-94 годов. В частности, он был одним из командующих соединение, которое поступило военные преступления против боснийских мусульман в около 30 муниципалитетах Боснии и Герцеговины. Кроме того, он был осужден за разрушения моста XVI века в городе Мостар.
BREAKING: Croatian state TV says Slobodan Praljak has died after taking poison at war crimes court in The Hague.- The Associated Press (@AP) 29 ноября 2017