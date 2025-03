Хорватський генерал, який випив отруту в залі суду, помер

Генерал під час засідання вигукнув: “Пральяк не злочинець. Я відкидаю ваш вердикт ”. Потім він підняв руку до рота і випив рідину з невеликого флакона.

Засідання було перервано, до суду прибули лікарі, щоб надати Пральяку першу допомогу.

У 2013 році Міжнародний трибунал з військових злочинів у колишній Югославії засудив його на 20 років позбавлення волі за військові злочини.

Праляк не визнав своєї вини і подав апеляцію.

Під час зачитування вироку у середу, в якому суд підтвердив його покарання, він заявив судді, що не є військовим злочинцем і що випив отруту.

Праляк був засуджений за військові злочини під час хорватсько-боснійського конфлікту 1992-94 років. Зокрема, він був одним з командувачів з’єднання, яке вчинило військові злочини проти боснійських мусульман у близько 30 муніципалітетах Боснії і Герцеговини. Крім того, він був засуджений за руйнування мосту XVI століття у місті Мостар.

BREAKING: Croatian state TV says Slobodan Praljak has died after taking poison at war crimes court in The Hague.

