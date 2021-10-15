ХК "Краматорск" продлил победную серию в чемпионате Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. ХК "Рулава Одд" впервые встретился с ХК "Краматорск" на арене "Айсхолл" в рамках УХЛ, передает УНН со ссылкой на сайт лиги.
Детали
В первом периоде “Краматорск” уверенно действовал в зоне соперника, нанося броски по воротам Олега Петрова. Хозяева не отдавали инициативу игры в руки гостей и в ответ атаковали Виталия Труса, но открыть счет харьковчанам не удалось.
В последующих периодах гости забросили по две шайбы и праздновали победу 4: 0. Шайбы забрасывали Столяренко, Калиничев, Ковалев и Бабрусев.
Дополнение
“Краматорск” выиграл третью игру подряд и с 11 баллами поднялся на третью строчку таблицы.