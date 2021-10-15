ХК "Краматорськ" продовжив переможну серію в чемпіонаті України

Деталі

У першому періоді "Краматорськ" впевнено діяв в зоні суперника, завдаючи кидки по воротах Олега Петрова. Господарі не віддавали ініціативу гри в руки гостей і у відповідь атакували Віталія Боягуза, але відкрити рахунок харків'янам не вдалося.

У наступних періодах гості закинули по дві шайби та святкували перемогу 4:0. Шайби закидали Столяренко, Калинічев, Ковальов і Бабрусєв.

Доповнення

"Краматорськ" виграв третю гру поспіль і з 11 балами піднявся на третій рядок таблиці.