ХК "Краматорськ" продовжив переможну серію в чемпіонаті України
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. ХК "Рулав Одд" вперше зустрівся з ХК "Краматорськ" на арені "Айсхолл" в рамках УХЛ, передає УНН з посиланням на сайт ліги.
Деталі
У першому періоді "Краматорськ" впевнено діяв в зоні суперника, завдаючи кидки по воротах Олега Петрова. Господарі не віддавали ініціативу гри в руки гостей і у відповідь атакували Віталія Боягуза, але відкрити рахунок харків'янам не вдалося.
У наступних періодах гості закинули по дві шайби та святкували перемогу 4:0. Шайби закидали Столяренко, Калинічев, Ковальов і Бабрусєв.
Доповнення
"Краматорськ" виграв третю гру поспіль і з 11 балами піднявся на третій рядок таблиці.