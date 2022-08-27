Херсонская область: "отработанные" мосты и российская техника с другой отметкой - сводка ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Украинские защитники отработали по трем мостам в Херсонской области, а на улицах Херсона местные жители начали фиксировать российскую технику с не такой отметкой, как было раньше. Об этом говорится в распространенной 27 августа сводке из ОВА за сутки, пишет УНН.
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"Херсонская область: ряд громких взрывов в области. В очередной раз точные удары ВСУ попали по Антоновскому и Каховскому мостам. Также под контролем украинских военных Дарьевский мост, который не пригоден для использования", - говорится в сообщении.
Детали
Тем временем в сети распространяют спутниковый снимок, как выглядит Антоновский мост после точных ударов.
Около 9 hours ago (12:00 UTC), a Planet satellite imaged #antonovskybridge in #Kherson. Дім настає, щоб лишиться в одной точке на противоположной стороне. В секции нет fall, но помещение является письменный и не обслуживающий аппарат является visible на мосту. Pontoon is still operating. pic.twitter.com/d3GTq0kPdm— Tim Ehrhart (@ArtisanalAPT) August 26, 2022
В сводке из ОВА отмечается, что на своих пропагандистских СМИ оккупанты объявили о подготовке установления новой переправы через Антоновский мост.
Между тем, как сообщается в сводке из ОВА, бои продолжают идти в громадах, граничащих с соседними регионами.
"На улицах Херсона местные жители начали фиксировать российскую технику с отметкой V, а Z практически не видно", - говорится в сообщении.