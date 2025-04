Херсонская область: "отработанные" мосты и российская техника с другой отметкой - сводка ОВА

Цитата

"Херсонская область: ряд громких взрывов в области. В очередной раз точные удары ВСУ попали по Антоновскому и Каховскому мостам. Также под контролем украинских военных Дарьевский мост, который не пригоден для использования", - говорится в сообщении.

Тем временем в сети распространяют спутниковый снимок, как выглядит Антоновский мост после точных ударов.

Около 9 hours ago (12:00 UTC), a Planet satellite imaged #antonovskybridge in #Kherson. Pontoon is still operating. pic.twitter.com/d3GTq0kPdm

— Tim Ehrhart (@ArtisanalAPT) August 26, 2022

В сводке из ОВА отмечается, что на своих пропагандистских СМИ оккупанты объявили о подготовке установления новой переправы через Антоновский мост.

Между тем, как сообщается в сводке из ОВА, бои продолжают идти в громадах, граничащих с соседними регионами.

"На улицах Херсона местные жители начали фиксировать российскую технику с отметкой V, а Z практически не видно", - говорится в сообщении.