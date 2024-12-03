Раде предлагают разрешить гражданским, которые были в плену, увольняться с военной службы

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, согласно которому предоставляется право на освобождение с военной службы гражданским, которые были в плену а потом пошли служить в ВСУ (№ 12275). Об этом УНН сообщает с посиалнням на нардепа Алексея Гончаренко.

Гражданские пленники, которые по возвращении пошли служить в ВСУ, должны иметь право на увольнение с военной службы! подал соответствующий законопроект в Раду. напомню, уже удалось добиться, чтобы у гражданских, прошедших плен, была отсрочка от мобилизации. Теперь должно быть и право на увольнение