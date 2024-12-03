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Раде предлагают разрешить гражданским, которые были в плену, увольняться с военной службы

Раде предлагают разрешить гражданским, которые были в плену, увольняться с военной службы

Киев  •  УНН

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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о праве на освобождение с военной службы для гражданских, которые были в плену. Документ касается тех, кто после освобождения из плена добровольно пошел служить в ВСУ.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, согласно которому предоставляется  право на освобождение с военной службы гражданским, которые были в плену а потом пошли служить в ВСУ (№ 12275). Об этом УНН сообщает с посиалнням на нардепа Алексея Гончаренко. 

Гражданские пленники, которые по возвращении пошли служить в ВСУ, должны иметь право на увольнение с военной службы! подал соответствующий законопроект в Раду.  напомню, уже удалось добиться, чтобы у гражданских, прошедших плен, была отсрочка от мобилизации.  Теперь должно быть и право на увольнение

- пишет Гончаренко в Telegram.

Напомним 

Верховная Рада приняла в общей сложности два законопроекта относительно видстрочки от призыва. Согласно документам, предоставляется право на отсрочку гражданским, прошедшим плен а также право на освобождение тем, чьи неполнородные родственники погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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