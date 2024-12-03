Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве

По данным источников, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов рассматривается как кандидат на должность главы Министерства единства украинцев. УНН собрал информацию о будущем министре.

Алексей Чернышев уже работал в правительстве и возглавлял министерство развития общин и территорий в 2020-2022 годах. До этого с 2019 по 2020 год он был председателем Киевской областной государственной администрации. Чернышев имеет более 20 лет опыта работы в частном секторе экономики в Украине и за рубежом — в сферах финансов, инвестиций, инвестбанкинга, недвижимости и ИТ. Сейчас он председатель правления НАК "Нафтогаз Украины".

Трудовой путь и скандалы

В начале 2000-х годов Чернышев начал работать в концерне "АВЭК", основателем которого является влиятельный харьковский бизнесмен и депутат Верховной Рады Александр Фельдман.

Чернышев долгое время работал на его компанию и даже был председателем наблюдательного совета концерна "АВЭК".

Впоследствии занялся инвестиционным бизнесом. В 2012 году он основал инвестиционно-девелоперскую компанию Eastgate Development, деятельность которой была сфокусирована на развитии масштабных проектов коммерческой недвижимости.

В 2014 году основал Kyiv Vision Foundation, цель организации - популяризация Украины в Европе через современное украинское искусство.

С 2017 по 2019-председатель наблюдательного совета Украинского клуба недвижимости.

В 2024 году Чернышев попал в скандал. Летом журналисты " Украинской правды "заявляли, что детективы НАБУ не провели обыск у председателя правления" Нафтогаза "Чернышева по просьбе директора НАБУ Семена Кривоноса в рамках расследования дела о хищении средств "Большого строительства".

Журналисты сообщали, что дело в котором должны были провести обыски касалось вероятного получения взятки Чернышевым и его окружением от владельца группы компании KSM Group – застройщика Сергея Копыстиры. В постановлении суда отмечается, что чиновники министерства развития общин и территорий в период, когда его возглавлял Чернышев, могли быть причастны к незаконной передаче Копыстри участка для возведения жилого комплекса Цветы Украины по адресу Тираспольская, 43.

Один из депутатов комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики сообщал УНН, что Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует не только период, когда Алексей Чернышев был министром развития общин и территорий Украины, но также и его деятельность как главы НАК "Нафтогаз Украины". При этом, в поле зрения правоохранителей находятся и другие чиновники из окружения Чернышева.

Журналист Михаил Ткач заявлял, что НАБУ открыло уголовное производство по статье 387 Уголовного кодекса по факту слива постановления на обыски у Чернышева.

Летом этого года Чернышев должен был якобы быть назначен в состав Кабмина во второй раз и получить должность вице-премьера. Но по информации СМИ именно история с НАБУ помешала этим планам.

Министерство объединения украинцев: что известно

Как сообщили УНН источники, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Чернышев рассматривается как кандидат на должность главы Министерства единства украинцев.

Ранее Президент Владимир Зеленский заявлял, что до конца этого года будет представлена на утверждение кандидатура главы Министерства объединения украинцев.

Президент, говоря о планах создания нового министерства, указывал, что оно должно обеспечить достаточную силу глобального украинского единства.

"Миллионы наших людей в других странах, их связи и отношения с Украиной, защита наших общих интересов как нации – все это будет сферой ответственности нового института. Фактически это должно быть министерство украинского единства и противодействия российским влияниям на украинцев. Прежде всего, за границей", - рассказывал Зеленский.

Глава государства говорил о создании новой правительственной структуры во время презентации "Плана устойчивости" в Верховной Раде в ноябре этого года.

"Украине нужно институциональное усиление политики в отношении украинцев за рубежом, в отношении наших людей из всех волн миграции. Должны создать орган центральной исполнительной власти - Министерство объединения украинцев", - заявил Зеленский, добавив, что основная цель – заниматься делами "глобального, многомиллионного украинского сообщества".

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что основанная цель министерства украинского единства – это вернуть 7,5 миллиона человек в Украину не принуждением, а перспективами. Для этого нужно проводить работу, как на политическом уровне с политическими руководствами стран-партнеров, принявших беженцев, так и непосредственно с украинской общиной.