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Шмигаль про створення міністерства з повернення: мова про роботу з українцями й з керівництвами країн-партнерів

Шмигаль про створення міністерства з повернення: мова про роботу з українцями й з керівництвами країн-партнерів

Київ • УНН

 • 21960 перегляди

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що основна мета нового міністерства - повернення українців з-за кордону. Для цього планується співпраця з урядами країн-партнерів та українською діаспорою.

Основана мета міністерства української єдності – це повернення українців. Для цього потрібно проводити роботу, як на політичному рівні з політичними керівництвами країн-партнерів, які прийняли біженців, так й безпосередньо з українською громадою. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль  на пресконференції, передає кореспондент УНН.

"Станом на сьогодні за нашими даними близько 900 тис. українців знаходиться в Польщі, близько 1,3 млн українців в Німеччині з 7,5 млн. Третя країна, де найбільша кількість українців – це Чехія. В інші країнах ЄС та світу українців дуже багато", - сказав Шмигаль.

Він нагадав, що згідно з опитуваннями в перший рік війни більше як 95% українців мали бажання повернутися. Сьогодні війна триває й відбулася адаптація українців, адаптація дітей, асиміляція. Сьогодні вже менш як 80% українців готові повертатися в Україну.

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Він зазначив, що робочі назви міністерства щодо повернення українців  різні. Назва буде представлена найближчим часом.

"Мова йде про роботу з українцями, які знаходяться в Польщі, Німеччині. Робота, як на політичному рівні з політичними керівництвами країн партнерів, які дійсно радо прийняли наших біженців, так й безпосередньо з українською громадою, діаспорою, українськими культурними центрами, організаціями для того, щоб цю роботу почати. Вона не зробиться за один день, це дійсно велика робота від політичного до технічного рівня", - розповів Шмигаль.

Доповнення

Шмигаль повідомляв, що опрацьовується питання щодо створення міністерства української єдності. Його основна місія – повернути 7,5 мільйона людей в Україну не примусом, а перспективами.

Глава фракція "Слуги народу" Давид Арахамія повідомляв, що під час засідання фракція "Слуги народу" було обговорено створення нової інституції в уряді з робочою назвою Міністерство повернення українців.

19 серпня  Президент Володимир Зеленський анонсував створення нової інституції заявивши, що фактично це має бути міністерство української єдності та протидії російським впливам на українців.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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