Шмигаль про створення міністерства з повернення: мова про роботу з українцями й з керівництвами країн-партнерів

Основана мета міністерства української єдності – це повернення українців. Для цього потрібно проводити роботу, як на політичному рівні з політичними керівництвами країн-партнерів, які прийняли біженців, так й безпосередньо з українською громадою. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції, передає кореспондент УНН.

"Станом на сьогодні за нашими даними близько 900 тис. українців знаходиться в Польщі, близько 1,3 млн українців в Німеччині з 7,5 млн. Третя країна, де найбільша кількість українців – це Чехія. В інші країнах ЄС та світу українців дуже багато", - сказав Шмигаль.

Він нагадав, що згідно з опитуваннями в перший рік війни більше як 95% українців мали бажання повернутися. Сьогодні війна триває й відбулася адаптація українців, адаптація дітей, асиміляція. Сьогодні вже менш як 80% українців готові повертатися в Україну.

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Він зазначив, що робочі назви міністерства щодо повернення українців різні. Назва буде представлена найближчим часом.

"Мова йде про роботу з українцями, які знаходяться в Польщі, Німеччині. Робота, як на політичному рівні з політичними керівництвами країн партнерів, які дійсно радо прийняли наших біженців, так й безпосередньо з українською громадою, діаспорою, українськими культурними центрами, організаціями для того, щоб цю роботу почати. Вона не зробиться за один день, це дійсно велика робота від політичного до технічного рівня", - розповів Шмигаль.

Доповнення

Шмигаль повідомляв, що опрацьовується питання щодо створення міністерства української єдності. Його основна місія – повернути 7,5 мільйона людей в Україну не примусом, а перспективами.

Глава фракція "Слуги народу" Давид Арахамія повідомляв, що під час засідання фракція "Слуги народу" було обговорено створення нової інституції в уряді з робочою назвою Міністерство повернення українців.

19 серпня Президент Володимир Зеленський анонсував створення нової інституції заявивши, що фактично це має бути міністерство української єдності та протидії російським впливам на українців.