Шмыгаль о создании министерства по возвращению: речь о работе с украинцами и с руководствами стран-партнеров

Основанная цель министерства украинского единства - это возвращение украинцев. Для этого нужно проводить работу, как на политическом уровне с политическими руководствами стран-партнеров, которые приняли беженцев, так и непосредственно с украинской общиной. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

«По состоянию на сегодня по нашим данным около 900 тыс. украинцев находится в Польше, около 1,3 млн украинцев в Германии из 7,5 млн. Третья страна, где наибольшее количество украинцев - это Чехия. В других странах ЕС и мира украинцев очень много», - сказал Шмыгаль.

Он напомнил, что согласно опросам в первый год войны более 95% украинцев имели желание вернуться. Сегодня война продолжается и произошла адаптация украинцев, адаптация детей, ассимиляция. Сегодня уже менее 80% украинцев готовы возвращаться в Украину.

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Он отметил, что рабочие названия министерства по возвращению украинцев разные. Название будет представлено в ближайшее время.

«Речь идет о работе с украинцами, которые находятся в Польше, Германии. Работа, как на политическом уровне с политическими руководствами стран партнеров, которые действительно с радостью приняли наших беженцев, так и непосредственно с украинской общиной, диаспорой, украинскими культурными центрами, организациями для того, чтобы эту работу начать. Она не сделается за один день, это действительно большая работа от политического до технического уровня», - рассказал Шмыгаль.

Дополнение

Шмыгаль сообщал, что прорабатывается вопрос о создании министерства украинского единства. Его основная миссия - вернуть 7,5 миллиона человек в Украину не принуждением, а перспективами.

Глава фракция «Слуги народа» Давид Арахамия сообщал, что во время заседания фракция «Слуги народа» было обсуждено создание новой институции в правительстве с рабочим названием Министерство возвращения украинцев.

19 августа Президент Владимир Зеленский анонсировал создание новой институции заявив, что фактически это должно быть министерство украинского единства и противодействия российским влияниям на украинцев.