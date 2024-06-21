Не тільки земельна справа. Стало відомо, хто ще потрапив у поле зору НАБУ, окрім очільника Нафтогазу Чернишова
Київ • УНН
Стало відомо, хто ще потрапив у поле зору НАБУ, окрім очільника Нафтогазу Чернишова.
Національне антикорупційне бюро України розслідує не тільки період, коли Олексій Чернишов був міністром розвитку громад та територій України, але також і його діяльність як очільника НАК "Нафтогаз України". При цьому, у полі зору правоохоронців перебувають й інші посадовці з оточення Чернишова. Про це повідомив один із депутатів комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики.
"НАБУ розслідує не тільки справу "Великого будівництва", а дивиться на питання комплексно. Детективи задокументували, що у самому Нафтогазі за Чернишова відбуваються не менш дивні речі, ніж коли він був міністром, і встановили коло його спільників. Розслідування стосується перешкоджанню діяльності американського бізнесу в України в інтересах українських олігархічних структур", - поділився один із членів антикорупційного комітету ВРУ.
Як зазначає співрозмовник видання у комітеті, посадова особа з оточення Чернишова, яка перебуває у розробці НАБУ - це директор з закупівель групи НАК "Нафтогаз України".
"Директор із закупівель групи Нафтогаз знаходиться у полі зору НАБУ як одна із ключових осіб з оточення Чернишова, хто умисно створює перешкоди і неконкурентне середовище для американського бізнесу в Україні. Членів Комітету цікавить також, як НАБУ просувається і в цьому питанні", - каже співрозмовник видання із антикорупційного комітету.
Нагадаємо, учора директор НАБУ Семен Кривонос відмовився прийти на засідання комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики, щоб бути заслуханим щодо перебігу розслідування про витік інформації з НАБУ.
Як повідомлялося, раніше у розслідуванні журналістів "Української правди", директор НАБУ міг дати вказівку своїм підлеглим не проводити обшук у очільника НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова у межах розслідування справи щодо розкрадання коштів "Великого будівництва".