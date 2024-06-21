Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует не только период, когда Алексей Чернышев был министром развития громад и территорий Украины, но также и его деятельность как главы НАК "Нафтогаз Украины". При этом, в поле зрения правоохранителей находятся и другие чиновники из окружения Чернышева. Об этом сообщил один из депутатов комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики.

"НАБУ расследует не только дело "большого строительства", а смотрит на вопрос комплексно. Детективы задокументировали, что в самом Нафтогазе при Чернышеве происходят не менее странные вещи, чем когда он был министром, и установили круг его сообщников. Расследование касается препятствованию деятельности американского бизнеса в Украине в интересах украинских олигархических структур", - поделился один из членов антикоррупционного комитета ВРУ.

Как отмечает собеседник издания в комитете, должностное лицо из окружения Чернышева, которое находится в разработке НАБУ - это директор по закупкам группы НАК "Нафтогаз Украины".

"Директор по закупкам группы Нафтогаз находится в поле зрения НАБУ как одно из ключевых лиц из окружения Чернышева, кто умышленно создает препятствия и неконкурентную среду для американского бизнеса в Украине. Членов Комитета интересует также, как НАБУ продвигается и в этом вопросе", - говорит собеседник издания из антикоррупционного комитета.

Напомним, вчера директор НАБУ Семен Кривонос отказался прийти на заседание комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики, чтобы быть заслушанным относительно хода расследования об утечке информации из НАБУ.

Как сообщалось, ранее в расследовании журналистов "Украинской правды", директор НАБУ мог дать указание своим подчиненным не проводить обыск у главы НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышева в рамках расследования дела о хищении средств "Большого строительства".